पटना हॉस्टल कांड: पीड़िता के परिवार से मिल प्रशांत किशोर ने SSP से की मुलाकात, थानेदार को हटाने की रखी मांग

Patna NEET Student Death Case: जहानाबाद की रहने वाली गायत्री कुमारी पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट (NEET) की तैयारी कर रही थी. उसकी संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर आज खुद जहानाबाद पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया. परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे हैं. उनके अनुसार, यह आत्महत्या नहीं बल्कि बलात्कार और हत्या का मामला है, जिसे प्रशासन द्वारा सुसाइड बताकर दबाया जा रहा है. प्रशांत किशोर ने आश्वासन दिया कि जन सुराज इस लड़ाई में परिवार के साथ खड़ा है और न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेगा.

प्रशांत किशोर ने की एसएसपी से मुलाकात

जहानाबाद से लौटने के बाद प्रशांत किशोर पटना एसएसपी (SSP) से मिलने पहुंचे. मुलाकात के दौरान उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई पर कई सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को जब छात्रा के परिजनों और आम लोगों ने इंसाफ के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, तब पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर ही केस दर्ज कर दिया. प्रशांत किशोर ने मांग की कि इस प्रदर्शन में शामिल निर्दोष लोगों पर दर्ज की गई एफआईआर (FIR) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और गिरफ्तारियों पर रोक लगाई जाए.

थानेदार की भूमिका पर सवाल, सस्पेंशन की मांग

प्रशांत किशोर ने चित्रगुप्त नगर थाने के प्रभारी की भूमिका को बेहद संदिग्ध बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि शुरू से ही स्थानीय पुलिस जांच को भटकाने और सबूतों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है. निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एसएसपी के सामने थानेदार को तत्काल सस्पेंड करने की मांग रखी. प्रशांत किशोर का कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी, तब तक जांच की पारदर्शिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पटना हॉस्टल कांड: नीट छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका, हॉस्टल मालिक गिरफ्तार

प्रशांत किशोर ने कहा कि एसएसपी ने मामले की गहन और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है, लेकिन जन सुराज इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. प्रशांत किशोर ने दो टूक कहा कि अगर पुलिस ने जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की और दोषियों को नहीं पकड़ा, तो वे इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस मामले को दबने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर कोर्ट तक संघर्ष करेंगे ताकि मृतका गायत्री को इंसाफ मिल सके.