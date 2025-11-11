Bihar Second Phase Polling 2025: दूसरे चरण की वोटिंग में तीनों विधानसभा सीट जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में दिखा उत्साह, बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Bihar Chunav 2025: जहानाबाद में दूसरा और अंतिम चरण के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया है. सुबह सात बजे से महिला एवं पुरुष मतदाता कतार में लग कर मतदान कर रहे हैं. वही, मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. सुबह से ही मतदाता अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर रहे है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी. शहर के आदर्श मध्य विद्यालय ऊंटा और उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय में मतदाताओं ने सुबह-सुबह अपना जोश दिखाया.

इस दौरान फस्ट वोटिंग करने वाले दिव्यांग वोटर और युवा फस्ट वोटर को जिला प्रशासन ने पौधा देकर सम्मानित किया. वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर कई मतदाता रोजगार और बदलाव की बात कर रहे थे. मतदाताओं ने विकास को भी अपने वोटिंग का अहम मुद्दा माना जैसे-जैसे समय बढ़ेगा वैसे-वैसे मतदान की रफ्तार भी तेज होगी. बताते चले कि जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्रों में एक आदर्श बूथ बनाये गए है, जबकि तीनों विधानसभा क्षेत्र में महिला,यूथ,दिव्यांग समेत में कई पिंक बूथ बनाया गया है. बताते चले कि जहानाबाद में कुल तीन विधानसभा क्षेत्र है. जहानाबाद, घोसी औऱृर मखदुमपुर. जिनमें 8 लाख एक हजार 152 मतदाता अपना मतदान करेंगे.

ये भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट ने दिलाई 2013 की पटना धमाकों की याद, चुनावी सीजन के बीच दहला था शहर

Add Zee News as a Preferred Source

31 प्रतियाशीयो के भाग्य आज ईवीएम में कैद हो जाएगा. सुबह 7 बजे शाम 6 बजे तक मतदान होगा. कुल बूथों की संख्या 1009 है. बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पूरे जिले भर में धारा 144 लागू किया गया है. शहरी क्षेत्र में चार सुपर जोनल अधिकारी तैनात किए गए हैं. हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. गौरतलब हो कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार राहुल शर्मा है. तो जदयू से चन्देश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जबकि जनसुराज से अभिराम शर्मा समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है. घोसी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी ऋतुराज कुमार और माले प्रत्याशी रामबली सिंह यादव समेत यहां भी कुल 11 उम्मीदवार मैदान में है.

इधर मखदुमपुर विधानसभा की बात करे तो यहां राजद से सूबेदार दास, लोजपा (R) रानी कुमारी जबकि जनसुराज से शंकर स्वरूप समेत यहां कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है. बताया जाता है कि यहां तीनों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन वर्सेज एनडीए का सीधा मुकाबला है. वही मतदान करने आई एक युवती ने बताया कि वह फस्ट वोटर है और वह मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित है. वह मतदान शुरू होने के एक घंटा पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए जहां उन्हें पता चला कि मतदान 7 बजे से शुरू है जिसके बाद वह मतदान केंद्र के बाहर बैठकर इन्तेजार की और बाद में वह अपना वोट डाली. फस्ट वोटर ने बताया कि वह विकाश के मुद्दे और देश हित पर वोट किया है.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!