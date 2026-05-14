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पति की हत्या के बाद नहीं मानी हार, स्कूटी वाली 'किराना वाली चाची' ने खड़ी कर दी अपनी दुनिया, कमा रहीं महीने के 30 हजार

Pinki Devi Struggle Story: जहानाबाद की पिंकी देवी पति की हत्या के बाद 12 साल का संघर्ष किया. उन्होंने एक मां से 'सुपरविमेन' बनने तक का सफर तय किया.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 14, 2026, 02:43 PM IST

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स्कूटी वाली 'किराना वाली चाची' ने खड़ी कर दी अपनी दुनिया (Photo-AI)
स्कूटी वाली 'किराना वाली चाची' ने खड़ी कर दी अपनी दुनिया (Photo-AI)

Jehanabad News: हौसले बुलंद हों और इरादे नेक, तो इंसान मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी मात दे सकता है. कुछ ऐसी ही कहानी है जहानाबाद के काको प्रखंड स्थित सैदाबाद गांव की रहने वाली पिंकी देवी की, जो ऐसी ही मिसाल पेश कर रही हैं. 

दरअसल, 12 साल पहले एक दर्दनाक हादसे में अपने पति को खोने वाली पिंकी ने न केवल खुद को संभाला, बल्कि अपनी मेहनत से अपने चार बच्चों के भविष्य को भी संवार रही हैं. पिंकी देवी ने बताया कि 12 साल पहले उनके पति पवन साव की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त उनके सामने अंधेरा छा गया था, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था और चार छोटे बच्चों (दो बेटे और दो बेटियां) की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. 

बिना किसी बाहरी सहारे के उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से किराना दुकान की शुरुआत की. अपनी छोटी सी पूंजी से शुरू हुआ यह सफर आज एक सफल व्यवसाय में बदल चुका है. पिंकी देवी खुद स्कूटी चलाकर जहानाबाद शहर जाती हैं और दुकान का राशन लेकर गांव लौटती हैं. 

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किराना दुकान की सफलता के बाद उन्होंने गांव में एक मुर्गा फार्म भी खोला है. उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वह प्रति महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा रही हैं. 

पिंकी देवी ने बताया कि इस कठिन सफर में उन्हें आज तक सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली. उन्होंने अपनी मेहनत और इच्छाशक्ति के दम पर ही सब कुछ हासिल किया है. आज उनके चारों बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं और वे अपनी मां के इस संघर्ष और सफलता पर गर्व करते हैं. 

बता दें कि आज के समय में जहां लोग छोटी-छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं. वहीं, पिंकी देवी की यह कहानी उन महिलाओं के लिए एक बड़ी सीख है, जो स्वावलंबी बनना चाहती हैं.

यह भी पढ़ें: बोल नहीं सकते तो क्या दर्द नहीं होता? मुजफ्फरपुर में मूक-बधिर बच्चों की पिटाई

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