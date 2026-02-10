48 घंटे, 104 गिरफ्तारी: जहानाबाद पुलिस ने अपराधियों के नेटवर्क को किया ध्वस्त

Jehanabad Latest News: जहानाबाद में पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन' अभियान चलाया. इस दौरान 48 घंटे में 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस एक्शन से अपराधियों में हड़कंप मचा गया है.
Jehanabad News: जहानाबाद में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. एसपी अपराजित लोहान के निर्देश पर चलाए गए तीन दिवसीय विशेष अभियान में हत्या, डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामलों में वांछित कुल 110 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से 104 गिरफ्तारी महज 48 घंटे के भीतर की गई. वही इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है.
एसपी ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए जिलेभर में एक साथ छापेमारी की गई. गुप्त सूचनाओं के आधार पर विभिन्न थानों की पुलिस ने लगातार दबिश दी, जिसमें कई वर्षों से फरार दो लाल वारंटी भी पुलिस के हत्थे चढ़े. अभियान के दौरान पुलिस ने 312 वारंटों का निष्पादन किया, जिनमें 267 गैर-जमानतीय वारंट शामिल हैं.
वहीं, छह फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की-जब्ती की कार्रवाई कर उनकी संपत्ति जब्त की गई. पुलिस को इस दौरान बड़ी बरामदगी भी हाथ लगी. मखदुमपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर से चोरी की बाइक, अमरपुर गांव से चोरी का टेंपो और एक अन्य बाइक बरामद की गई. इसके साथ ही पुलिस ने चार अपहृत महिलाओं को सकुशल बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की. नगर थाना, शकूराबाद, टेहटा, घोसी समेत जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने इस विशेष अभियान में कई संगीन कांडों के आरोपितों को गिरफ्तार किया है.
एसपी अपराजित लोहान ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों के लिए अब जिले में कोई जगह नहीं है. आगे भी ऐसे विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट
