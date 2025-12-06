Jehanabad News: जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वाहन तोड़ा गया, कई पुलिसकर्मी घायल

Police team attacked in Jehanabad: जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र के रामदानी गांव में शनिवार को बड़ी घटना हुई. जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया गया. इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई और पुलिसकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

डायल 112 की टीम को सूचना मिली थी कि धान काटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं. विवाद बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद पुलिस दो वाहनों के साथ मौके पर पहुंची. दोनों पक्ष जिस जमीन पर धान काट रहे थे, उस पर अपना अपना दावा ठोक रहे थे. स्थिति को शांत कराने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों से कहा कि वे अपने अपने कागजात दिखाएं.

जैसे ही एक पक्ष अपने कागजात दिखाने लगा, दूसरा पक्ष भड़क उठा. तनाव बढ़ा और देखते ही देखते दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस टीम पर ईंट व पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. हमले की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को इधर उधर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा.

हमले के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हमला अचानक और संगठित तरीके से किया गया था. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि बाकी हमलावरों की पहचान की जा सके.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची टीम पर हमला करना गंभीर अपराध है. सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने साफ किया कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

