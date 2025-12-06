Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3031430
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, वाहन तोड़ा गया, कई पुलिसकर्मी घायल

Jehanabad News: जहानाबाद के रामदानी गांव में जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने अचानक ईंट पत्थरों से हमला कर दिया. कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जबकि एक फरार हो गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:14 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद जिले का भेलावर थाना
जहानाबाद जिले का भेलावर थाना

Police team attacked in Jehanabad: जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र के रामदानी गांव में शनिवार को बड़ी घटना हुई. जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया गया. इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई और पुलिसकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी.

डायल 112 की टीम को सूचना मिली थी कि धान काटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं. विवाद बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद पुलिस दो वाहनों के साथ मौके पर पहुंची. दोनों पक्ष जिस जमीन पर धान काट रहे थे, उस पर अपना अपना दावा ठोक रहे थे. स्थिति को शांत कराने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों से कहा कि वे अपने अपने कागजात दिखाएं.

जैसे ही एक पक्ष अपने कागजात दिखाने लगा, दूसरा पक्ष भड़क उठा. तनाव बढ़ा और देखते ही देखते दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस टीम पर ईंट व पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. हमले की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिसकर्मियों को इधर उधर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा.

Add Zee News as a Preferred Source

हमले के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एक आरोपी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह हमला अचानक और संगठित तरीके से किया गया था. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि बाकी हमलावरों की पहचान की जा सके.

ये भी पढ़ें- क्या है बिहार सिटीजन CCTNS पोर्टल? जिसका गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची टीम पर हमला करना गंभीर अपराध है. सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने साफ किया कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Jehanabad news

Trending news

Bagaha News
बगहा में गन्ना किसानों ने चेताया, कहा- मांगें नहीं मानी गईं तो होगा और बड़ा आंदोलन
Pramod Kumar Chandravanshi
'गलत कमाई पर जाएगी नौकरी', सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मंत्री ने दी चेतावनी
Samastipur News
ओडिशा SSC पेपर लीक मामले में समस्तीपुर से एक और गिरफ्तारी, बड़ा कनेक्शन आया सामने
nishant kumar
निशांत कुमार पर टिकी निगाहें! JDU प्रवक्ता ने कहा- उनका आना नेतृत्व को नई ऊर्जा देगा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में स्कूल जा रही छात्राओं पर गिरा बिजली का खंभा, 1 की मौत, कई घायल
BPSC CCE Mains Exam
BPSC CCE Mains Exam: बीपीएससी 71वीं मेंस एग्जाम में इस विषय पर आ सकता है निबंध
congress
केंद्र सरकार पर कांग्रेस का आरोप, कहा- आर्थिक हथकंडा अपना कर किया जा रहा परेशान
CM Hemant Soren
CM हेमंत सोरेन MP-MLA कोर्ट में पेश, 7-7 हजार के भरे बेल बॉन्ड, जानिए पूरा केस
JDU MP Ramprit Mandal
तेजस्वी यादव के लंदन दौरे पर बवाल! जदयू सांसद का तंज- 'गए हैं क्रिसमस मनाने'
CM nitish kumar
CM नीतीश ने बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को याद किया, महापरिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि