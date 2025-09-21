Jehanabad News: पीएम मोदी की मां को गाली देने पर सियासी बवाल, जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर बोला हमला
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2931625
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: पीएम मोदी की मां को गाली देने पर सियासी बवाल, जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर बोला हमला

Jehanabad News: प्रधानमंत्री मोदी की मां को कथित गाली देने पर जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. जहानाबाद में वैश्य महासम्मेलन में उन्होंने सरकार की योजनाओं की सराहना की और प्रशांत किशोर की शराबबंदी खत्म करने की मंशा को महिलाओं के लिए अपमानजनक बताया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 08:48 PM IST

Trending Photos

जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर बोला हमला
जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर बोला हमला

Jehanabad News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित रूप से गाली दिए जाने पर राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है. इस मामले में जदयू के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य ललन सराफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. गाली देना इनकी नियति बन गई है. मां तो मां होती है, चाहे वह किसी की मां हो.  मां को गाली देना बहुत नींदनीय है. तेजस्वी यादव के भी मां है.

यह भी पढ़ें: संजय जयसवाल के नटवरलाल वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर

दरअसल, जदयू एमएलसी ललन शराफ जहानाबाद के टाउन हॉल मेंआयोजित वैश्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है. इससे लोगों को काफी राहत महसूस हुआ है. इसके अलावे मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिलाओं को रोजगार के लिए योजना चलाई गई है और इसके तहत उन्हें जो सहायता राशि मिलनी है. इससे महिलाएं काफी खुश हैं. जनसुरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए ललन शराफ ने साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति पहले दूसरे के लिए स्लोगन बनाता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

आज स्वयं अपने लिए स्लोगन बना रहा हैं. बिहार की जनता सब कुछ जान रही है. आज जहानाबाद में उनकी सभा थी. इस दौरान गाड़ियों की संख्या अच्छी खासी थी लेकिन उसमें आदमी नहीं था. प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है, जो अपने हर सभा में कहते हैं कि मेरी सरकार आयी तो एक घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे. प्रशांत किशोर के इस बयान से महिलाओं में काफी रोष देखा जा रहा है. क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया. इससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी आई. 

घर में खुशहाली बढी है, अब प्रशांत किशोर शराबबंदी समाप्त करने की बात कर रहे हैं. ललन सराफ ने महासम्मेलन के दौरान वैश्य समाज से जहानाबाद सीट पर टिकट दिए जाने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी तीन स्तर पर सर्वे करती है. अगर सर्वे में वैश्य समाज के प्रत्याशी को समर्थन मिलता है, तो टिकट जरूर मिल सकता है. अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना है. वही इस मौके पर वैश्य समाज के हजारों लोग टाउन हॉल में एकत्रित हुए. सम्मेलन में सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की गई.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Jehanabad newsBihar NewsBihar politics

Trending news

Madhubani News
मधुबनी को मिली 113 करोड़ की सौगात, मंत्री नितिन नवीन ने की योजनाओं का शिलान्यास
Mukesh Sahni
पीएम मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी पर बोले मुकेश सहनी, कहा- दोषियों पर हो कार्रवाई
Bihar politics
पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर असल मुद्दों से भटकाया जा रहा ध्यान: प्रशांत किशोर
Prashant Kishor
संजय जयसवाल के नटवरलाल वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर
Bihar politics
राजद का चरित्र कभी नहीं बदल सकता, जनता न करे भरोसा: प्रशांत किशोर
Rohini Acharya
'आत्मसम्मान सबसे बड़ा पद', RJD और परिवार से नाराजगी की अटकलों पर बोलीं रोहिणी आचार्य
Muzaffarpur Vidhan Sabha Seat
Muzaffarpur Vidhan Sabha Seat: पताही एयरपोर्ट, लीची उद्योग और सड़क चौड़ीकरण की मांग
Munger News
मुंगेर में मानगढ़–सिघिंया पथ पर चढ़ा बाढ़ का पानी, तीन पंचायतों का संपर्क टूटा
Ajay Alok
'अंत में जेल ही है ठिकाना', भाजपा नेता अजय आलोक का लालू परिवार पर तीखा हमला
Jehanabad news
जहानाबाद में गिरा 100 साल पुराना पेड़, दुकानें और बिजली के तार हुए क्षतिग्रस्त
;