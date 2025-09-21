Jehanabad News: पीएम मोदी की मां को गाली देने पर सियासी बवाल, जदयू नेता ललन सराफ ने विपक्ष पर बोला हमला

Jehanabad News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित रूप से गाली दिए जाने पर राजनीतिक हलकों में बवाल मच गया है. इस मामले में जदयू के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य ललन सराफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. गाली देना इनकी नियति बन गई है. मां तो मां होती है, चाहे वह किसी की मां हो. मां को गाली देना बहुत नींदनीय है. तेजस्वी यादव के भी मां है.

दरअसल, जदयू एमएलसी ललन शराफ जहानाबाद के टाउन हॉल मेंआयोजित वैश्य महासम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है. इससे लोगों को काफी राहत महसूस हुआ है. इसके अलावे मुख्यमंत्री के द्वारा जो महिलाओं को रोजगार के लिए योजना चलाई गई है और इसके तहत उन्हें जो सहायता राशि मिलनी है. इससे महिलाएं काफी खुश हैं. जनसुरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए ललन शराफ ने साफ तौर पर कहा कि जो व्यक्ति पहले दूसरे के लिए स्लोगन बनाता था.

आज स्वयं अपने लिए स्लोगन बना रहा हैं. बिहार की जनता सब कुछ जान रही है. आज जहानाबाद में उनकी सभा थी. इस दौरान गाड़ियों की संख्या अच्छी खासी थी लेकिन उसमें आदमी नहीं था. प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है, जो अपने हर सभा में कहते हैं कि मेरी सरकार आयी तो एक घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर देंगे. प्रशांत किशोर के इस बयान से महिलाओं में काफी रोष देखा जा रहा है. क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया. इससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी आई.

घर में खुशहाली बढी है, अब प्रशांत किशोर शराबबंदी समाप्त करने की बात कर रहे हैं. ललन सराफ ने महासम्मेलन के दौरान वैश्य समाज से जहानाबाद सीट पर टिकट दिए जाने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी तीन स्तर पर सर्वे करती है. अगर सर्वे में वैश्य समाज के प्रत्याशी को समर्थन मिलता है, तो टिकट जरूर मिल सकता है. अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना है. वही इस मौके पर वैश्य समाज के हजारों लोग टाउन हॉल में एकत्रित हुए. सम्मेलन में सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा की गई.

इनपुट- मुकेश कुमार

