Jehanabad: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने गृह जिला पहुंचे प्रमोद चंद्रवंशी, कार्यकर्ताओं ने शॉल और स्मृति–चिह्न देकर किया अभिनंदन

Jehanabad: मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सहकारिता एवं वन पर्यावरण मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी रविवार (23 नवंबर) को अपने गृह जिले जहानाबाद पहुंचे. लंबे समय बाद अपने नेता को मंत्री के रूप में जिले में देखकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला. इसे लेकर जगह-जगह ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और गर्मजोशी भरे नारों के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया. भाजपा कार्यालय में पार्टी की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में भारी भीड़ उमड़ी. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं, शॉल और स्मृति–चिह्न देकर मंत्री का अभिनंदन किया. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओं के उत्साह और स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जिले के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को और प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने आगे कहा कि सहकारिता विभाग को मजबूती देने, वन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और जिले के विकास के लिए वे पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे. उन्होंने बताया की पैक्स के माध्यम से धान खरीद को और पारदर्शी के साथ साथ किसान फ्रेंडली बनाया जाएगा. वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से वोटर बनाए जाने के नियम की समीक्षा की जाएगी ताकि पैक्स में ज्यादा से ज्यादा किसान को जोड़ा जा सके. मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी के आगमन को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही तैयारी कर रखी थी. जैसे ही उनका काफिला जिले की सीमा में पहुंचा, समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया.

शहर के ऊंटा, अरवल मोड़ सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. स्वागत जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री को प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी दिए जाने पर खुशी जताई और कहा कि उनके नेतृत्व में जहानाबाद के विकास को नई गति मिलेगी. उनके स्वागत कार्यक्रम के दौरान छोटे-बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे. मंत्री के इस दौरे को लेकर पूरे जिले में दिनभर रौनक और उत्साह का माहौल बना रहा.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

