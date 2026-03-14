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'रिश्वत न देते तो 25 सीटें भी नहीं जीत पाते नीतीश कुमार', जहानाबाद में प्रशांत किशोर का बड़ा हमला

Prashant Kishor Statement: जहानाबाद के एक निजी हॉल में आयोजित बैठक में प्रशांत किशोर ने बिहार नवनिर्माण अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चुनाव का फीडबैक लिया. प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बिहार की जनता को दस हजार रुपये की रिश्वत नहीं देते तो चुनाव में उन्हें 25 सीटें भी नहीं मिलती.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 14, 2026, 06:11 PM IST

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प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला
प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला

Prashant Kishor on Nitish: बिहार में जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर शनिवार को जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह दस हजार की घूस वाली सरकार है. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि अगर नीतीश कुमार बिहार की जनता को दस हजार रुपये की रिश्वत नहीं देते तो चुनाव में उन्हें 25 सीटें भी नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी के नाम पर खेल चल रहा है और इसकी आड़ में भ्रष्ट नेता और अधिकारी अपने खजाने भर रहे हैं. 

दरअसल, जहानाबाद के एक निजी हॉल में आयोजित बैठक में प्रशांत किशोर ने बिहार नवनिर्माण अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चुनाव का फीडबैक लिया और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने पिछले चुनाव में मिली हार के कारणों को समझने के लिए कार्यकर्ताओं से खुलकर राय ली. 

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता ने उनके संगठन को सड़क पर संघर्ष करने के लिए चुना है और वे इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं. उन्होंने कहा कि आगे संगठन को मजबूत करना, जनता से सीधा संवाद बढ़ाना और जमीनी मुद्दों को प्राथमिकता देना ही उनकी रणनीति का आधार होगा. 

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बैठक में कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव के दौरान आई चुनौतियों, संगठन की कमजोरियों और क्षेत्रीय समस्याओं को साझा किया. प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया कि जन सुराज अभियान का उद्देश्य बिहार की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाना है. उन्होंने कहा कि बिहार नवनिर्माण अभियान के जरिए राज्य के विकास और बेहतर शासन के लिए जनता की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

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