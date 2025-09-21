संजय जयसवाल के नटवरलाल वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- सड़क पर हर भौंकते कुत्ते का जवाब नहीं देता
संजय जयसवाल के नटवरलाल वाले बयान पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा- सड़क पर हर भौंकते कुत्ते का जवाब नहीं देता

जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित जनसुराज की सभा में प्रशांत किशोर ने भाजपा सांसद संजय जयसवाल के "नटवरलाल" वाले बयान पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सड़क पर भौंकने वाले हर कुत्ते का जवाब देना जरूरी नहीं होता.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:07 PM IST

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर

बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है और नेताओं की जुबान भी लगातार तल्ख होती जा रही है. प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले विवाद के बीच अब एक नया राजनीतिक टकराव सामने आया है. भाजपा सांसद संजय जयसवाल ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को नटवरलाल कहा था. इस बयान पर जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "रोड पर भौंकते हुए हर कुत्ते का जवाब देना जरूरी नहीं है."

प्रशांत किशोर ने इस मौके पर राजद और भाजपा दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह दोनों पार्टियां मिलकर लोगों को गुमराह कर रही हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि एक तरफ राजद के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देते हैं, वहीं भाजपा नेता तेजस्वी यादव की मां को अपनी बहन कहते हैं. किशोर ने इसे दोनों दलों के बीच "मैच फिक्सिंग" करार दिया.

जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. प्रशांत किशोर ने मंच संभालते ही जनता से अपने वही तीन सवाल पूछे, जिनका जिक्र वे हर सभा में करते हैं. उन्होंने लोगों से जात-पात की राजनीति से बचने की अपील की और कहा कि नेताओं के झूठे वादों और सब्जबाग दिखाने वाली राजनीति से बिहार को सिर्फ नुकसान हुआ है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार से बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब बिहार से मजदूरों को गुजरात और दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फैक्टरी बिहार में ही लगेंगी. उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार वोट बच्चों की शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखकर दिया जाए.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- राजद का चरित्र कभी नहीं बदल सकता, जनता न करे भरोसा: प्रशांत किशोर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

