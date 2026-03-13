Advertisement
Jehanabad News: प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान, बोले- 'रात में भाजपा, जदयू और कांग्रेस के नेता गले मिलते हैं'

​Jehanabad News: प्रवीण तोगड़िया जहानाबाद में नववर्ष हिंदू मिलन समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिसने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि रात में जदयू, भाजपा और कांग्रेस के लोग एक-दूसरे से गले मिलते हैं.

Mar 13, 2026

Jehanabad News: जहानाबाद शहर के संगम घाट स्थित ठाकुरबाड़ी में आयोजित नववर्ष हिंदू मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने राजनीतिक दलों और वैश्विक संकटों पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने एक ओर जहां सरकार की ऊर्जा नीतियों पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच की भीतरी सांठगांठ पर बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी. दरअसल, ​एक सवाल के जवाब में तोगड़िया ने राजनीति के पर्दे के पीछे का सच बताते हुए कहा कि अब तो सब मेरे ही हैं. रात में जदयू, भाजपा और कांग्रेस के लोग एक-दूसरे से गले मिलते हैं. 

उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में एक बड़े कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि जनता के सामने विरोध करने वाले दल भीतर से एक ही हैं. ​हिंदू समाज में बढ़ती दूरियों पर चिंता जताते हुए उन्होंने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे की स्थिति से बचने के लिए एकता अनिवार्य है. उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए 10 सूत्री मंत्र साझा किए, जिसमें सामूहिक हनुमान चालीसा को सबसे प्रमुख शस्त्र बताया. तोगड़िया ने कहा कि जब समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो जातिगत भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा और हिंदू समाज एक दीवार की तरह खड़ा होगा. 

यह भी पढ़ें: शातिर ने अपनी ही कार चोरी कर इंश्योरेंस कंपनी को ठगा, फिर करने लगा अवैध वसूली

वहीं उन्होंने ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव का जिक्र करते हुए तोगड़िया ने भारत के लिए संभावित ईंधन संकट की चेतावनी दी. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैस की पर्याप्तता के सरकारी दावे खोखले हैं और जमीनी स्तर पर हाहाकार मचा है. उन्होंने आगाह किया कि यदि वैश्विक हालात नहीं सुधरे, तो देशवासियों को फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा. ​तोगड़िया ने साफ शब्दों में कहा कि जातिगत और सामाजिक भेदभाव ही धर्म और राष्ट्र की मजबूती में सबसे बड़ी बाधा है. उन्होंने लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर समाज को सशक्त बनाने के लिए संगठित होने की भावुक अपील की.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

