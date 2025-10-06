जहानाबाद में चुनाव की तैयारी तेज, डीएम ने कहा- निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के पूरे इंतजाम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद जहानाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. जिला अधिकारी (डीएम) अलंकृता पांडेय ने समाहरणालय सभागार में प्रेसवार्ता कर बताया कि जहानाबाद जिले में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को शहर स्थित एसएस कॉलेज में की जाएगी.

डीएम ने जानकारी दी कि इस बार जहानाबाद जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र – जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में कुल 8,05,655 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 4,26,693 पुरुष, 3,78,949 महिला और 13 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

इस बार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 897 से बढ़ाकर 1009 कर दी गई है. सभी बूथों पर सुरक्षा, बिजली, पानी, शौचालय और सुगम पहुंच जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि हर मतदाता को बिना किसी परेशानी के वोट डालने का अवसर मिलेगा.

डीएम ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी. नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय की गई है. सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है. सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी और हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. डीएम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के भय या दबाव से मुक्त होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लें.

इनपुट- मुकेश कुमार

