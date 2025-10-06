Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950693
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में चुनाव की तैयारी तेज, डीएम ने कहा- निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के पूरे इंतजाम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जहानाबाद जिले में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों – जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में कुल 8,05,655 मतदाता वोट डालेंगे. इस बार बूथों की संख्या बढ़ाकर 1009 कर दी गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 09:52 PM IST

Trending Photos

चुनाव के लिए जहानाबाद जिले में प्रशासन ने तैयारियां पूरी
चुनाव के लिए जहानाबाद जिले में प्रशासन ने तैयारियां पूरी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद जहानाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. जिला अधिकारी (डीएम) अलंकृता पांडेय ने समाहरणालय सभागार में प्रेसवार्ता कर बताया कि जहानाबाद जिले में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को शहर स्थित एसएस कॉलेज में की जाएगी.

डीएम ने जानकारी दी कि इस बार जहानाबाद जिले के तीन विधानसभा क्षेत्र – जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में कुल 8,05,655 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 4,26,693 पुरुष, 3,78,949 महिला और 13 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

इस बार मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 897 से बढ़ाकर 1009 कर दी गई है. सभी बूथों पर सुरक्षा, बिजली, पानी, शौचालय और सुगम पहुंच जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि हर मतदाता को बिना किसी परेशानी के वोट डालने का अवसर मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू होगी. नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) 21 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय की गई है. सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है. सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी और हर मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. डीएम ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के भय या दबाव से मुक्त होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लें.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: चुनावी घोषणा के बाद आया आईएएनएस-मैटराइज सर्वे

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jehanabad newsBihar chunav

Trending news

Jehanabad news
जहानाबाद में चुनाव की तैयारी तेज, डीएम - निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के पूरे इंतजाम
Dilip Jaiswal
Bihar Chunav: चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा
Bhojpuri
नीलम गिरी का नया गाना हुआ रिलीज, Behind The Scene वीडियो भी एक्ट्रेस ने किया शेयर
Ghatshila By-Election 2025
बिहार में दूसरे फेज के मतदान के दिन घाटशिला सीट पर 11 नवंबर को होंगे उपचुनाव
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू, जानें क्या-क्या बदल जायेगा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: चुनावी घोषणा के बाद आया आईएएनएस-मैटराइज सर्वे
Sahebganj Vidhan Sabha Seat
साहेबगंज विधानसभा में पुल, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा चुनावी मुद्दे
bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटें यहां देखिए, जानें आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट?
bihar chunav 2025
Bihar Chunav Date: नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट
bihar chunav 2025
औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के लोग कब दे सकेंगे वोट, जानें यहां