Bihar Politics: तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की तैयारी पूरी, कल जहानाबाद से होगी शुरुआत
बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासत गर्म हो गई है. 16 सितंबर से तेजस्वी यादव अपनी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं. यह यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर पांच दिनों तक चलेगी और कुल 10 जिलों से होकर गुजरेगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:42 PM IST

जहानाबाद से तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. महागठबंधन अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. 16 सितंबर यानी कल से उनकी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में इसका समापन होगा.

यह यात्रा पांच दिनों तक चलेगी और कुल 10 जिलों से होकर गुज़रेगी. इनमें जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली शामिल हैं. इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे.

जहानाबाद में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं. शहर में हर तरफ बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं. राजद कार्यकर्ता स्वागत की तैयारियों में जी-जान से जुटे हैं. यात्रा के पहले दिन जहानाबाद के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. राजद नेताओं का दावा है कि इस सभा में लाखों लोगों के जुटने की संभावना है.

राजद प्रवक्ता डॉ. शशिरंजन उर्फ पप्पू यादव ने बताया कि यह यात्रा जनता को उनका हक और अधिकार दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं के बीच एक बड़े आइकन हैं और जनता को उनसे उम्मीद है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो आम लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे. राजद कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और पूरे प्रदेश में इस यात्रा को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- 'पैसे से जुटती है PM-CM की भीड़, तेजस्वी को सुनने खुद आती है जनता..', बोले RJD सांसद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

