Jehanabad News: शिक्षा, रोजगार और विकास पर उठे सवाल, अल्पसंख्यक समाज ने सुदय यादव से तोड़ा भरोसा

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है. सोमवार को शहर के एक निजी हॉल में आयोजित अल्पसंख्यक समाज की एक अहम बैठक में राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ नाराज़गी खुलकर सामने आई. जिसमें समाज के सैकड़ों प्रतिनिधियों युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया. बैठक में वक्ताओं ने सुदय यादव के 8 वर्षों के कार्यकाल पर गंभीर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और बुनियादी सुविधाओं पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ. अल्पसंख्यक समाज ने आरोप लगाया कि किसी भी मुस्लिम गांव में एक पैसा का काम नहीं हुआ.

यहां तक कि शहर के फिदा हुसैन रोड जो अकलियत मुसलमान, दुकानदारों का शहर है जो काफी जर्जर हालत में है. इसे लेकर भी कई बार कहा गया लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं किया गया. यहां तक संकट के समय विधायक की अनुपस्थिति रही और उनकी आवाज को बार-बार नजरअंदाज किया गया. अल्पसंख्यकों की समस्याओं की अनदेखी की गई. जिससे नाराज होकर स्थानीय विधायक के खिलाफ बिगुल फूंकी गयी है. एक व्यक्ति ने बताया कि जब से सुदय यादव विधायक बने है तब से मुसलमानों का कोई काम नहीं होता है सिर्फ यादवों के इलाके में विकास का कार्य किया जाता है. कहने को एमबाई की समीकरण है. लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिला.

अल्पसंख्यक नेताओं ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मांग की कि आगामी चुनाव में सुदय यादव को टिकट न दिया जाए, अन्यथा समाज नया विकल्प तलाशने को मजबूर होगा. बैठक में मौजूद युवाओं ने साफ तौर पर कहा कि अब हम झूठे वादों से नहीं बहकेंगे. हमें शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षित माहौल चाहिए. बदलाव की जरूरत है. समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने यह भी कहा कि जहानाबाद को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो सुख-दुख में साथ खड़ा हो और वादे नहीं, काम करे. बैठक के अंत में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएगा.

समाज अब अपने अधिकार और सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा. वहारहाल यह विरोध आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले राजद के लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है. यदि पार्टी नेतृत्व इस नाराज़गी को नजरअंदाज करता है, तो इसका सीधा असर मतदाताओं के मूड पर पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक समाज निर्णायक भूमिका में है.

इनपुट- मुकेश कुमार

