Jehanabad News: राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है: गिरिराज सिंह

Bihar News: जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए सभा की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और उनका कोई भी स्टैंड स्थायी नहीं रहता.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले 10–12 वर्षों में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो सही साबित हुआ हो. गिरिराज सिंह ने हेलीकॉप्टर खरीद, SIR और फ्रांस से हेलीकॉप्टर खरीद जैसे मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि अंततः हर बार राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान या तो बच्चकाना हैं या उनमें ज्ञान का अभाव है. उनका कहना था कि यदि राहुल गांधी गांधी परिवार में पैदा न होते, तो गांव और मोहल्ले के लोग उन्हें नहीं जानते. उन्होंने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी उनके जैसे साधन संपन्न परिवार में पैदा होते, तो उनकी स्थिति अलग होती.

गिरिराज सिंह यही नही रुके उन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर भड़ास निकालते हुए कहा कि SIR के नाम पर बंगलादेशी रोहंगिया मुसलमान को संरक्षण देने का काम किया है.उन्होंने बिहार में बढ़ते आप्रवासियों और धर्म परिवर्तन के मामलों को गंभीर समस्या बताया और चेतावनी दी कि यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून लागू किया जाएगा और रोहंगिया मुसलमान के डीएनए को खींच करके बाहर करेंगे. चाहे सह 1970-71 में आया हो या 2000 में आया हो सबको बाहर करने की जरूरत है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि उनका विरोध कट्टरपंथी और अलगाववादी प्रवृत्तियों के खिलाफ है, न कि सामान्य मुस्लिम समुदाय के खिलाफ. वहां उन्होंने झारखंड और बिहार में आदिवासी बेटियों के साथ आप्रवासियों के कथित संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि यह स्थिति गंभीर है और प्रशासन को जागरूक रहना होगा. उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री पर हुए चुनावी हमले के सवाल पर कहा कि प्रशासन पंगु नहीं था, लेकिन परिस्थितियों के कारण कुछ मजबूरी हो सकती थी.

इनपुट: मुकेश कुमार

