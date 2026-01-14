जहानाबाद में सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौत, मुआवजे और ओवरब्रिज की मांग पर घंटों जाम रहा NH-22

Jehanabad News: जहानाबाद जिले में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर एनएच-22 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और हाइवे पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर आगजनी की और घंटों हंगामा किया. घटना परस बिगहा थाना क्षेत्र के मेघड़िया गांव के समीप की है.

मृतक की पहचान शकुरगंज गांव निवासी मो. गुड्डू के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था. प्रत्यक्षदर्शियों बताया कि वह मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था. मेघड़िया गांव के समीप सड़क पार करने के दौरान एक अनियंत्रित वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन-फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वहीं, मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने शव को हाइवे पर रखकर टायर जलाए और पटना-गया मुख्य सड़क मार्ग एनएच-22 को पूरी तरह जाम कर दिया. जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इस स्थान पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं. लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए यहां ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए.

इस जाम से हाइवे पर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया. घटना के संबंध में थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है. फिलहाल, ग्रामीण वरीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

