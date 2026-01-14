Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3074593
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौत, मुआवजे और ओवरब्रिज की मांग पर घंटों जाम रहा NH-22

Jehanabad Latest News: जहानाबाद में NH-22 पर सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौत हो गई. मृतक की पहचान शकुरगंज गांव निवासी मो. गुड्डू के रूप में हुई है. वहीं, मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने शव को हाइवे पर रखकर टायर जलाए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:59 PM IST

Trending Photos

मुआवजे और ओवरब्रिज की मांग पर घंटों जाम रहा NH-22
मुआवजे और ओवरब्रिज की मांग पर घंटों जाम रहा NH-22

Jehanabad News: जहानाबाद जिले में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर एनएच-22 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और हाइवे पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर आगजनी की और घंटों हंगामा किया. घटना परस बिगहा थाना क्षेत्र के मेघड़िया गांव के समीप की है. 

मृतक की पहचान शकुरगंज गांव निवासी मो. गुड्डू के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था. प्रत्यक्षदर्शियों बताया कि वह मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था. मेघड़िया गांव के समीप सड़क पार करने के दौरान एक अनियंत्रित वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को आनन-फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

वहीं, मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने शव को हाइवे पर रखकर टायर जलाए और पटना-गया मुख्य सड़क मार्ग एनएच-22 को पूरी तरह जाम कर दिया. जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी इस स्थान पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं. लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों और बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए यहां ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए. 

इस जाम से हाइवे पर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया. घटना के संबंध में थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है. फिलहाल, ग्रामीण वरीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: अब बिहार के गांव, जिलों में मिलेगा सुपर स्पेशियलिटी इलाज, हेल्थ क्रांति की तैयारी

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Jehanabad news
सड़क हादसे में राजमिस्त्री की मौत, मुआवजे और ओवरब्रिज की मांग पर घंटों जाम रहा NH-22
congress
'UP-बिहार के कुछ IAS-IPS अधिकारी हिमाचल प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे'
Bihar News
बिहार के हजारों EBC युवाओं का सपना हो रहा साकार, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Tejashwi Yadav
तेजस्वी गुम हैं और तेज प्रताप छाया हुआ है, शिवानंद के फेसबुक पोस्ट ने फिर मचाया गदर
Arwal news
अरवल में पहली महिला SP की तैनाती: डॉ. नवजोत सिमी ने संभाली कमान, अपराधियों में खौफ
Tej Pratap Yadav
'पॉलिटिशियन ऑफ़ द डे' साबित हुए तेज प्रताप यादव, भोज तो बहुतों ने दी पर चर्चा केवल...
Bhagalpur News
एडमिट कार्ड लाने गई थीं, घर नहीं लौटीं, भागलपुर में छात्राओं के गायब होने से सनसनी
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज में BJP क्यों नदारद? केवल विजय सिन्हा ने दी हाजिरी
Bihar News
अब बिहार के गांव, जिलों में मिलेगा सुपर स्पेशियलिटी इलाज, हेल्थ क्रांति की तैयारी
Aditya Sahu
झारखंड में बीजेपी को धार देंगे आदित्य साहू, बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष