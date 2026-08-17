/जहानाबाद: रामलखन सिंह यादव कॉलेज विवाद गहराया, भूमिदाता और कर्मियों ने सचिव और प्रभारी प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप

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जहानाबाद के प्रसिद्ध रामलखन सिंह यादव कॉलेज में भूमि, प्रबंधन और शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कॉलेज के भूमिदाता और कर्मचारियों ने वर्तमान सचिव चंद्रप्रकाश और प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. इस संबंध में भूमिदाता और कॉलेज कर्मियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भूमिदाता नागेंद्र उर्फ छोटन यादव ने आरोप लगाया कि संजय यादव और उनके भाई चंद्र प्रकाश फर्जी तरीके से प्रभारी प्राचार्य और सचिव के पद पर काबिज हो गए हैं.
उन्होंने कहा कि कॉलेज की जमीन और उससे होने वाली आय का निजी हित में इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा, कॉलेज की जमीन के समीप निजी बीएड कॉलेज के संचालन, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों (Non-teaching staff) की उपस्थिति पंजी से नाम हटाने जैसी अनियमितताओं पर भी गंभीर सवाल उठाए गए. भूमिदाताओं और कर्मचारियों ने मांग की है कि कॉलेज की पूरी भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसे नियमानुसार राज्यपाल के नाम हस्तांतरित किया जाए. इसके अलावा यूजीसी से स्वीकृत पदों के आधार पर किसी वरिष्ठ प्रोफेसर को प्राचार्य का प्रभार सौंपा जाए. साथ ही, कॉलेज की प्रबंध समिति में वास्तविक भूमिदाता को ही सचिव की जिम्मेदारी दी जाए.
कॉलेज के कर्मियों ने बताया कि 1980 में स्थापित इस कॉलेज की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती गई. कर्मियों का आरोप है कि जो भी सेक्रेटरी बना, वह केवल लूट-खसोट में लगा रहा. पूर्व सेक्रेटरी दिवंगत चंद्रिका सिंह यादव ने जाते-जाते नियम-कानूनों को ताक पर रखकर अपने एक बेटे संजय यादव को प्रभारी प्राचार्य और दूसरे बेटे चंद्र प्रकाश को सेक्रेटरी बना दिया. कर्मचारियों का दावा है कि स्थापना से लेकर आज तक उन्हें एक रुपया मानदेय नहीं मिला है.
विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा रोहण को लेकर हुई. कर्मियों के निर्णय पर वास्तविक भूमिदाता पूर्व मुखिया नागेंद्र उर्फ छोटन यादव को 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसकी लिखित सूचना मगध विश्वविद्यालय को भी दी गई थी. नागेंद्र यादव का आरोप है कि जब वे कॉलेज पहुंचे, तो प्रभारी प्राचार्य ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इस मामले में पीड़ित भूमिदाता ने परसबीघा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. 1980 में शिक्षा की अलख जगाने के मकसद से स्थापित जहानाबाद का रामलखन सिंह यादव कॉलेज आज आपसी खींचतान, निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं.
15 अगस्त को झंडारोहण के दौरान हुआ विवाद अब थाने की चौखट से होता हुआ जिलाधिकारी तक पहुंच चुका है. एक तरफ जहां भूमिदाता और कर्मी सालों से बिना मानदेय काम करने और कॉलेज की जमीन के दुरुपयोग का रोना रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रबंधन पर फर्जी तरीके से काबिज होने के आरोप लग रहे हैं. वहीं, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है.