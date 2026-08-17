/जहानाबाद: रामलखन सिंह यादव कॉलेज विवाद गहराया, भूमिदाता और कर्मियों ने सचिव और प्रभारी प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप

विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा रोहण को लेकर हुई. कर्मियों के निर्णय पर वास्तविक भूमिदाता पूर्व मुखिया नागेंद्र उर्फ छोटन यादव को 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसकी लिखित सूचना मगध विश्वविद्यालय को भी दी गई थी. नागेंद्र यादव का आरोप है कि जब वे कॉलेज पहुंचे, तो प्रभारी प्राचार्य ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इस मामले में पीड़ित भूमिदाता ने परसबीघा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है. 1980 में शिक्षा की अलख जगाने के मकसद से स्थापित जहानाबाद का रामलखन सिंह यादव कॉलेज आज आपसी खींचतान, निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं.