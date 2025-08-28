Bihar Politics: बिहार में राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला, कहा- फर्जी वोट के सहारे सत्ता पाना चाहते हैं
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900164
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Bihar Politics: बिहार में राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला, कहा- फर्जी वोट के सहारे सत्ता पाना चाहते हैं

भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने जहानाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे फर्जी वोटों के सहारे सत्ता पाना चाहते हैं. उन्होंने रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन पर बिहारियों के अपमान का आरोप लगाया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 28, 2025, 05:35 PM IST

Trending Photos

रामकृपाल यादव
रामकृपाल यादव

जहानाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दोनों नेताओं की 'वोट अधिकार यात्रा' को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग नकली और फर्जी वोटों के सहारे बिहार में सत्ता हासिल करना चाहते हैं. रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की समझदार जनता इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी. जहानाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग इन नेताओं को सबक सिखाएंगे.

रामकृपाल यादव ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा में शामिल कुछ नेताओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही नेता हैं, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था. रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने बिहारियों को 'मच्छी' कहकर तंज कसा और उन्हें भगाने की बात कही. अब यही लोग बिहार में यात्रा कर रहे हैं और बिहारियों के बीच जाकर उन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस अपमान को भूलेगी नहीं और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी.

रामकृपाल यादव ने बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है और यह प्रगति लगातार जारी है. रामकृपाल यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रामकृपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करती है और एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आएगी. इस मौके पर कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने उनके बयानों का समर्थन किया. रामकृपाल यादव ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता फर्जी वादों और अपमान करने वालों को करारा जवाब देगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ramkripal YadavRahul GandhiTejashwi YadavVoter Adhikar Yatra

Trending news

Jharkhand Crime News
Jharkhand News: नौकरी के नाम पर 200 से अधिक युवक ठगे गए, चार आरोपी हिरासत में
Land Records Bihar
Land Records Bihar:पूर्वजों का मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा लें, नहीं तो होगी बहुत दिक्कत!
Munger News
मुंगेर पुलिस ने टिट्टू गैंग के तीन कुख्यात अपराधियों को दबोचा, पिस्टल-मोबाइल बरामद
Dhanbad News
Dhanbad News: दामोदर नदी में डूबीं 5 बच्चियां, करमा पूजा पर गई थी नहाने
Voter Adhikar Yatra
Explainer: वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी क्या 40-50 सीटों पर मान जाएगी कांग्रेस?
Hafizul hasan
अब झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
Jharkhand news
झारखंड के दो मंत्रियों को धमकी देने वाला युवक पटना से गिरफ्तार, मोबाइल बरामद
Jharkhand news
झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा
Motihari News
घुसपैठ की खबर के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हाई अलर्ट पर एसएसबी
Bihar Weather
Bihar Weather: बिहार में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट
;