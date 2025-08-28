Bihar Politics: बिहार में राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला, कहा- फर्जी वोट के सहारे सत्ता पाना चाहते हैं

जहानाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने दोनों नेताओं की 'वोट अधिकार यात्रा' को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग नकली और फर्जी वोटों के सहारे बिहार में सत्ता हासिल करना चाहते हैं. रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की समझदार जनता इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी. जहानाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग इन नेताओं को सबक सिखाएंगे.

रामकृपाल यादव ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा में शामिल कुछ नेताओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही नेता हैं, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था. रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने बिहारियों को 'मच्छी' कहकर तंज कसा और उन्हें भगाने की बात कही. अब यही लोग बिहार में यात्रा कर रहे हैं और बिहारियों के बीच जाकर उन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस अपमान को भूलेगी नहीं और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी.

रामकृपाल यादव ने बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है और यह प्रगति लगातार जारी है. रामकृपाल यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे.

रामकृपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करती है और एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आएगी. इस मौके पर कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने उनके बयानों का समर्थन किया. रामकृपाल यादव ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता फर्जी वादों और अपमान करने वालों को करारा जवाब देगी.

इनपुट- मुकेश कुमार

