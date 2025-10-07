जहानाबाद में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, अब नेटवर्क में शामिल अन्य अधिकारियों की जांच शुरू

जहानाबाद के पुराने अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल को निगरानी विभाग की टीम ने 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित पुष्कर कुमार, जो वायुसेना के सेवानिवृत्त जवान हैं, पिछले एक साल से दाखिल-खारिज के लिए परेशान थे.
बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निगरानी विभाग लगातार सक्रिय है. इसी सिलसिले में सोमवार को विभाग की टीम ने जहानाबाद जिले में बड़ी कार्रवाई की. नगर थाना क्षेत्र के पुराने अंचल कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल को दाखिल-खारिज के नाम पर 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को पटना लेकर गई.
निगरानी विभाग के डीएसपी गौतम कृष्ण ने बताया कि जहानाबाद सदर प्रखंड के पिंजौर गांव निवासी पुष्कर कुमार, जो वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं, अपनी जमीन का दाखिल-खारिज करवाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे. आरोप है कि कर्मचारी अविनाश कुमार अनिल लगातार 5 हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता के अनुसार, रिश्वत नहीं देने पर उन्हें एक वर्ष से अंचल कार्यालय के चक्कर काटने पड़े. आखिरकार उन्होंने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले की जांच और सत्यापन कराया. पुष्टि होने के बाद पटना से आई टीम ने जाल बिछाया और आज सुबह अविनाश कुमार अनिल को रिश्वत लेते ही धर दबोचा. डीएसपी गौतम कृष्ण ने बताया कि पूछताछ में कर्मचारी ने स्वीकार किया कि वह रिश्वत की रकम वरीय अधिकारियों तक पहुंचाता था. अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.
इस घटना की खबर मिलते ही प्रखंड और अंचल कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. बड़ी संख्या में लोग कार्यालय परिसर में जुट गए और गिरफ्तार कर्मचारी को देखने के लिए भीड़ लगी रही.
पीड़ित पुष्कर कुमार ने कहा कि वह पिछले एक साल से दाखिल-खारिज कराने के लिए राजस्व कर्मचारी से गुहार लगा रहे थे, लेकिन बिना रिश्वत दिए काम करने से मना किया गया. मजबूर होकर उन्होंने निगरानी विभाग का सहारा लिया. कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा कि यह कदम उन जैसे कई आम लोगों को न्याय दिलाने का रास्ता खोलेगा.
गिरफ्तार कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. विभाग यह भी जांच कर रहा है कि क्या इस मामले में और अधिकारी भी शामिल हैं.
इनपुट - मुकेश कुमार
