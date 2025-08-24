Jehanabad News: राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ बगावत, कार्यकर्ताओं ने उठाई टिकट काटने की मांग
Jehanabad News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को उसके गढ़ जहानाबाद में बड़ा झटका लग सकता है. विधायक सुदय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने मोर्चा खोलते हुए टिकट काटने की मांग की है. विकास कार्यों में लापरवाही और फंड दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:16 PM IST

Jehanabad News: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज होते जा रही है. इसी कड़ी में राजद को चुनाव से पहले उसके ही गढ़ जहानाबाद में बड़ा झटका लग सकता है. स्थानीय विधायक सुदय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है. रविवार को रतनी फरीदपुर प्रखंड के शकुराबाद स्थित एक निजी हॉल में महागठबंधन समर्थकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता,पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय नेता एवं स्थानीय लोग शामिल हुए.

बैठक के दौरान सुदय हटाओ, जहानाबाद बचाओ गगनभेदी नारे लगाए गए. जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि विधायक के खिलाफ असंतोष अब उबाल पर है. बैठक में कार्यकर्ताओं ने विधायक सुदय यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि ये अनुकंपा से विधायक बने. दो बार विधायक रहने के बावजूद, उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया. मुरहारा पथ, जो गया, जहानाबाद और अरवल जिलों को जोड़ने वाली करीब 20 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क है, अब तक जर्जर हालत में है. 

इसके बावजूद इस सड़क पर कोई काम नहीं हुआ. कार्यकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि विधायक को जो विकास फंड करीब 32 करोड़ मिला था, उसका दुरुपयोग किया गया. एक-एक पंचायत को औसतन 70 से 75 लाख रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन आरोप है कि यह पूरा का पूरा फंड बेच दिया गया है. बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से सुदय यादव के कार्यकाल की सभी विकास योजनाओं की जांच कराने की मांग की. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विरोध विधायक के खिलाफ पार्टी या कार्यकर्ताओं का नही बल्कि जनता का है. 

राजद समर्थकों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह मांग रखी कि आगामी चुनाव में सुदय यादव का टिकट काटा जाए और किसी अन्य योग्य एवं मजबूत कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए. उनका कहना है कि अगर पार्टी किसी भी जाति या वर्ग के ईमानदार नेता को टिकट देती है, तो जहानाबाद सीट भारी मतों से जीतना तय है. बताते चले कि जहानाबाद लंबे समय से राजद का परंपरागत गढ़ रहा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आंतरिक बगावत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है. यदि नेतृत्व ने समय रहते स्थिति नहीं संभाली, तो इसका असर महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ सकता है.

इनपुट- मुकेश कुमार

