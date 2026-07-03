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राजद का 30वां स्थापना दिवस: जहानाबाद में जोरों-शोरों से हो रही तैयारी, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह

राजद 30वां स्थापना दिवस: जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही है. 5 जुलाई को जहानाबाद के टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिले की अवाम और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 03, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:06 PM IST
राजद का 30वां स्थापना दिवस: जहानाबाद में जोरों-शोरों से हो रही तैयारी, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह
Image Credit: राजद का 30वां स्थापना दिवस (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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