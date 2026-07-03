/राजद का 30वां स्थापना दिवस: जहानाबाद में जोरों-शोरों से हो रही तैयारी, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह

जिला मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन

इस मौके पर मौजूद राजद के जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरे जिला मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, आज जो प्रचार रथ रवाना किया गया है, वह 3 और 4 जुलाई को पूरे जिले के कोने-कोने में जाकर पार्टी की नीतियों और इस भव्य आयोजन का प्रचार-प्रसार करेगा. उन्होंने आगे बताया कि आगामी 5 जुलाई को जहानाबाद के टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिले की अवाम और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है. ​प्रचार रथ की रवानगी के दौरान जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि आज देश और राज्य की जो स्थिति है, उससे जनता पूरी तरह ऊब चुकी है. वर्तमान सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है. ऐसी स्थिति में बिहार की जनता अब उम्मीद भरी निगाहों से तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर देख रही है.