/राजद का 30वां स्थापना दिवस: जहानाबाद में जोरों-शोरों से हो रही तैयारी, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह

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राष्ट्रीय जनता दल आगामी 5 जुलाई को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. इसे लेकर पूरे बिहार के साथ-साथ जहानाबाद में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार इस बार स्थापना दिवस को बेहद ऐतिहासिक और भव्य बनाने की योजना है. इसी कड़ी में आज जहानाबाद शहर के हॉस्पिटल मोड़ पर राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी का झंडा लहराया और हरी झंडी दिखाकर एक विशेष प्रचार रथ को रवाना किया.
जिला मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन
इस मौके पर मौजूद राजद के जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूरे जिला मुख्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, आज जो प्रचार रथ रवाना किया गया है, वह 3 और 4 जुलाई को पूरे जिले के कोने-कोने में जाकर पार्टी की नीतियों और इस भव्य आयोजन का प्रचार-प्रसार करेगा. उन्होंने आगे बताया कि आगामी 5 जुलाई को जहानाबाद के टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसे लेकर जिले की अवाम और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है. प्रचार रथ की रवानगी के दौरान जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि आज देश और राज्य की जो स्थिति है, उससे जनता पूरी तरह ऊब चुकी है. वर्तमान सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है. ऐसी स्थिति में बिहार की जनता अब उम्मीद भरी निगाहों से तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर देख रही है.
जहानाबाद में चल रही जोरों-शोरों से तैयारी
वहीं, राजद के जिला प्रवक्ता डॉ शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि 5 जुलाई को होने वाले आयोजन को लेकर जहानाबाद की तैयारी समिति पूरी ताकत से जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि राष्ट्रीय जनता दल अपनी विचारधारा के साथ पिछले 30 वर्षों से लगातार मानवता और संविधान की रक्षा कर रहा है. यही वजह है कि आज भी बिहार की अवाम का इस पार्टी पर अटूट भरोसा है. हम सभी कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को और मजबूत करेंगे. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और स्थापना दिवस को सफल बनाने का संकल्प लिया.
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