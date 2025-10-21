Advertisement
रद्द हो सकता है राजद प्रत्याशी राहुल शर्मा का नामांकन, चुनाव आयोग कर रहा स्क्रूटनी, जानिए क्यों?

जहानाबाद विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार राहुल शर्मा के नॉमिनेशन पर संकट के बादल छा गए हैं. बताया जा रहा है कि राहुल र्मा के दो जगह वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है. यह मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग (Election Commission) के अधिकारी उनके नामांकन पत्रों की गहनता से जांच कर रहे हैं. जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना नियमों का उल्लंघन है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

