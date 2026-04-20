Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3185841
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: फिर बिगड़े राजद के पूर्व विधायक सतीश दास के बोल, ब्राह्मणों और हनुमान जी पर की अभद्र टिप्पणी

जहानाबाद के काको प्रखंड में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के दौरान मखदुमपुर के पूर्व राजद विधायक सतीश दास ने ब्राह्मण समाज और भगवान हनुमान के खिलाफ बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने पौराणिक कथाओं का मजाक उड़ाया और ब्राह्मणों पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया. इस बयान के बाद पूरे जिले में उनके खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:59 PM IST

Trending Photos

पूर्व राजद विधायक सतीश दास
पूर्व राजद विधायक सतीश दास

जहानाबाद की राजनीतिक फिजाओं में एक बार फिर कड़वाहट घुल गई है. किसी महापुरुष के सम्मान में रखे गए कार्यक्रम का मंच जब अपनी मर्यादा खोकर धार्मिक और सामाजिक विद्वेष का केंद्र बन जाए, तो सवाल उठना लाजिमी है. मखदुमपुर के पूर्व विधायक और राजद नेता सतीश दास ने एक बार फिर वही राह पकड़ी है, जिसके लिए वे पहले भी आलोचनाओं के घेरे में रहे हैं. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के बहाने उन्होंने जो शब्द कहे, उसने आस्थावानों और एक विशेष समाज के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुँचाई है.

जहानाबाद के काको प्रखंड स्थित घटकन गांव में आयोजित एक समारोह में सतीश दास मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे थे. वहां संबोधन के दौरान उन्होंने तर्क और विज्ञान की आड़ लेकर सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज और भगवान हनुमान को निशाने पर लिया. उन्होंने लोगों की समझ पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज एक पढ़े-लिखे नेता की बात को अनसुना कर देता है, लेकिन एक "अंगूठा छाप पंडित" की उन बातों को आसानी से मान लेता है जो गले से नीचे नहीं उतरतीं. उन्होंने सात सूर्यों और हनुमान जी से जुड़ी पौराणिक कथाओं का मजाक उड़ाते हुए बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया.

पूर्व विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक नई और विवादास्पद परिभाषा गढ़ने की कोशिश की. मंच से दहाड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सामने वाले के दिमाग को सुन कर दे, वही ब्राह्मण है. उन्होंने आरोप लगाया कि पंडितों की बातों पर लोग बिना दिमाग लगाए विश्वास कर लेते हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों की बातों पर शक किया जाता है. सतीश दास के इस बयान ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी खतरे में डाल दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि सतीश दास के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी उन्होंने भगवान शंकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे बिहार में उनकी काफी किरकिरी हुई थी. जानकार मानते हैं कि सतीश दास की इसी जुबानी जंग की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने उनका कड़ा विरोध किया था और राजद ने भी उनकी छवि को देखते हुए उनका टिकट काट दिया था. बावजूद इसके, सतीश दास अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं.

ये भी पढ़ें- रक्सौल से हावड़ा के बीच मात्र 4 फेरे लगाएगी यह ट्रेन, 2 बार जाएगी और 2 बार आएगी

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जहानाबाद सहित पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा साहेब का नाम लेकर समाज को बांटना और देवी-देवताओं का अपमान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कई सामाजिक संगठनों ने पूर्व विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लोग सोशल मीडिया पर उनके पुराने और नए बयानों को साझा कर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

TAGS

MLA Satish DasJehanabad news

Trending news

MLA Satish Das
फिर बिगड़े राजद के पूर्व विधायक के बोल, ब्राह्मणों और हनुमान जी पर की अभद्र टिप्पणी
Samastipur News
पति जेल से छूटकर आया तो पता चला... पत्नी का किसी और के साथ है चक्कर, चढ़ गया टावर पर
Saran News
बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति! सरकार दे रही सोलर पैनल लगाने पर 78000 रुपये तक सब्सिडी
Jharkhand news
झारखंड में बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, अब सुबह 7 बजे से लगेगी क्लास, देखें शेड्यूल
Jharkhand news
झारखंड में बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, अब सुबह 7 बजे से लगेगी क्लास, देखें शेड्यूल
Jharkhand BJP
झारखंड में बढ़ते अपराध पर आक्रोश; SSP दफ्तर के बाहर BJP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
Jharkhand BJP
झारखंड में बढ़ते अपराध पर आक्रोश; SSP दफ्तर के बाहर BJP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
Raxaul to Howrah Special Train
रक्सौल से हावड़ा के बीच मात्र 4 फेरे लगाएगी यह ट्रेन, 2 बार जाएगी और 2 बार आएगी
Jamui police
जान पर खेलकर सम्राट की पुलिस ने कुख्यात ढीबू यादव को धर दबोचा, लेकिन...
PM Modi
पीएम मोदी ने खाई 'झालमुड़ी', तो रद्द हो गई झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, कैसे?