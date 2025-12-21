Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048967
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जीतन राम मांझी के वायरल भाषण पर RJD विधायक का हमला, चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक भाषण वायरल होने के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है. विपक्ष इस पर हमलावर है और एफआईआर की मांग कर रहा है. राजद विधायक राहुल कुमार ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:15 PM IST

Trending Photos

राजद विधायक राहुल कुमार
राजद विधायक राहुल कुमार

केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी का एक भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जीतन राम मांझी का चुनाव को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है. विपक्षी दल इस पर लगातार हमला बोल रहे हैं और एफआईआर दर्ज कराने की जोरदार मांग कर रहे हैं. जीतन राम मांझी के बयान ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं और अब हर कोई इसकी जांच की बात कर रहा है. यह मामला इतना गर्म हो चुका है कि लोग सोशल मीडिया पर देशभर में चर्चा होने लगी है.

राजद के जहानाबाद विधायक राहुल कुमार ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलते हुए चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के बयान के बाद आयोग को सामने आकर साफ-साफ बताना चाहिए कि क्या चल रहा है. अगर मांझी की बातों में दम है, तो आयोग अपना आधिकारिक स्टैंड ले, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एफआईआर. राहुल कुमार ने कहा कि दोनों ही हालत में इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए क्योंकि मांझी कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच से इतना बड़ा आरोप लगाया है.

अब मांझी यह कह रहे हैं कि वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है, बल्कि एआई से बनाया गया फेक है. राहुल कुमार ने इस पर भी जांच की मांग की है, ताकि सच सामने आए. उन्होंने चिंता जताई कि ऐसे बयानों से चुनाव प्रक्रिया पर और संदेह बढ़ रही है. चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है, क्योंकि अगर मंत्री स्तर के नेता ऐसे बोलेंगे तो आम जनता का भरोसा कैसे बनेगा? यह स्थिति बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, यह सब राजद के दिवंगत नेता कौलेश्वर यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर हुआ. मांझी जहानाबाद के लालसे बिगहा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी और फिर पत्रकारों से बातचीत में ये विवादित बातें कही.  वायरल हो रहे वीडियो में जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि 2020 में जब उनके उम्मीदवार अनिल कुमार करीब 2600–2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, तब उन्होंने किसी अधिकारी को फोन किया और उसके बाद चुनाव का रिजल्ट पलट गया। गांव में मौजूद लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया और अब यह वायरल हो गया. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है, जहां लोग अब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं. मांझी के बयान ने न सिर्फ विपक्ष को हथियार दिया है, बल्कि सत्ताधारी दलों को भी सफाई देने पर मजबूर कर दिया है.

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: नितिन नबीन और पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? संकट में उपेंद्र कुशवाहा!

विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, और लगता है कि आने वाले दिनों में यह और तूल पकड़ेगा. अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा? अगर जांच हुई तो मांझी को जवाब देना पड़ेगा, और अगर वीडियो फेक निकला तो बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. राहुल कुमार की मांग से लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है.

इनपुट- मुकेश कुमार

TAGS

Jitan Ram ManjhiElection Commissionrahul kumarJehanabad news

Trending news

Jitan Ram Manjhi
जीतन राम मांझी के वायरल भाषण पर RJD विधायक का हमला, चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण
Rajya sabha election
Bihar Politics: नितिन नबीन और पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? संकट में उपेंद्र कुशवाहा!
Bihar News
आलू के लिए वसूली पड़ी महंगी, एसपी ने 11 होमगार्ड्स को किया सस्पेंड
Bihar News
मांझी के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष की सफाई, बताया क्यों लिया था DM का नाम
Bagaha News
Bagaha News: एक साथ गूंजी तीन किलकारियां, परिवार में जश्न का माहौल
Tej Pratap Yadav
बाइक राइडिंग, ब्लॉगिंग और अब बंगाल फतह की तैयारी! क्या है तेज प्रताप का मिशन 2026
Jitan Ram Manjhi
'इंदिरा गांधी की वजह से बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहा अत्याचार': जीतनराम मांझी
patna news
ताला तोड़कर घर में घुसा पति, दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का किया गैंगेरप, पटना में सनसनी
Ramzan River
करोड़ों की योजना, कौड़ियों का माल! रमजान नदी प्रोजेक्ट में घटिया ईंट देख भड़कीं जनता
Bihar News
'डरी हुई हैं नुसरत परवीन', हिजाब विवाद पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बड़ा बयान