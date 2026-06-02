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'डबल इंजन की सरकार दोनों हाथों से कर रही भ्रष्टाचार', जहानाबाद के राजद विधायक का NDA पर तीखा हमला

Bihar Politics: जहानाबाद के राजद विधायक ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक को लेकर तीखा हमला बोला. विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:35 PM IST

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'डबल इंजन की सरकार दोनों हाथों से कर रही भ्रष्टाचार', जहानाबाद के राजद विधायक का NDA पर तीखा हमला
'डबल इंजन की सरकार दोनों हाथों से कर रही भ्रष्टाचार', जहानाबाद के राजद विधायक का NDA पर तीखा हमला

Bihar Politics: बिहार में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है. जहानाबाद के राजद विधायक ने NDA सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. विधायक ने साफ तौर पर कहा कि जिसे लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, वह असल में दोनों हाथों से भ्रष्टाचार में लिप्त है. सरकार युवाओं के रोजगार और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. राजद विधायक ने सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज बिहार की जनता बेरोजगारी, महंगाई और लगातार हो रहे पेपर लीक से त्रस्त है. लेकिन सरकार इन असली और बुनियादी मुद्दों पर बात करने के बजाय सांप्रदायिक और फिजूल के मुद्दों को हवा दे रही है.

राजद विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार कभी खाने-पीने की चीजों पर, कभी उठने-बैठने पर, तो कभी कुर्ता और पायजामा जैसे गैर-जरूरी मुद्दों पर बहस करवाती है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर बेरोजगारी, महंगाई और विकास पर बात हुई, तो वह पूरी तरह बैकफुट पर आ जाएगी.

ये भी पढ़ें: JDU को नई धार देंगे नीतीश कुमार, 21 जून को पटना में होगी बड़ी संगठनात्मक बैठक

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विधायक ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, वह दोनों हाथों से भ्रष्टाचार में लिप्त है. इन्होंने 22 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है. cbse बोर्ड की 10+2 की परीक्षा में भारी धांधली हुई है, जहां एक-एक बच्चे को अलग-अलग प्रश्नपत्र दिखाया गया. इस पर सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए, लेकिन सरकार जवाब देने के मूड में नहीं है. इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग दिन-रात ऊल-जुलूल बातें करते रहते हैं.

वहीं, जहानाबाद के राजद विधायक के इस बयान से एक बात साफ है कि विपक्षी दल अब युवाओं के भविष्य और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता. लेकिन अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या पलटवार आता है?

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