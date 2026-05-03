Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3202231
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर भड़के RJD विधायक राहुल कुमार; बोले- 'मंत्रियों को चूड़ियां भेजने का काम करेंगे'

Jehanabad News: दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. विधायक राहुल कुमार ने कहा कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो वे मंत्रियों को चूड़ियां भेजने का काम करेंगे.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 03, 2026, 06:43 AM IST

Trending Photos

राजद विधायक राहुल कुमार
राजद विधायक राहुल कुमार

Jehanabad News: राजधानी दिल्ली में बिहारी युवक पांडव कुमार की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर जहानाबाद के राजद विधायक राहुल कुमार ने केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने इस घटना को पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने वाला बताया. राजद ​विधायक राहुल कुमार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्य पूर्ण है कि दिल्ली और बिहार दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहारी सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिस दिल्ली में सरकार बिहार के बदौलत बनती है, उसी दिल्ली में एक बिहारी युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. यह हम सभी के लिए डूब मरने वाली बात है. ​

सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी पर एतराज
राजद विधायक ने बिहार से आने वाले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की चुप्पी पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि अगर वे अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो वे मंत्रियों को चूड़ियां भेजने का काम करेंगे. ​विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हालिया बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए विधायक ने कहा कि मांझी जी को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जिस संवेदनहीन तरीके से बयान दिया और जिस भाषा का प्रयोग किया, वह निंदनीय है. उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए. उनके दिल्ली में रहते हुए ऐसी घटना होना शर्म की बात है. 

यह भी पढ़ें: पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में आरोपी राजू खान का सरेंडर, पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

'मतगणना के बाद BJP के पास मुद्दा नहीं बचेगा'
साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर ममता बनर्जी की जीत का भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि ममता जी भारी मतों से जीत रही हैं और उनकी सरकार बननी तय है. BJP पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 4 तारीख के मतगणना के बाद भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा. ​जब तक सरकार नहीं बन रही है तब तक भाजपा के लोग जश्न मना ले, 4 तारीख के बाद जो पूरे देश में होने वाला है उसके लिए वो सतर्क हो जाए. विधायक ने तेजस्वी यादव की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे नेता ​तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी के संबंध काफी प्रगाढ़ हैं. ​तेजस्वी यादव ने बंगाल में एक सप्ताह से ज्यादा समय बिताकर विभिन्न रैलियों और सभाओं में कड़ी मेहनत की है. राजद को पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और ममता बनर्जी की मेहनत रंग लाएगी और देश में एक बड़ा बदलाव दिखेगा.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

TAGS

RJD MLA Rahul KumarJehanabad news

Trending news

RJD MLA Rahul Kumar
Jehanabad News: दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर भड़के RJD विधायक राहुल कुमार
Bagaha News
पुट्टू मिश्रा हत्याकांड में आरोपी राजू खान का सरेंडर, पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी
Khunti news
खूंटी में सनसनीखेज हत्या का खुलासा, गुफा में मिला दो दिन से लापता व्यक्ति का शव
Supaul News
सुपौल के गणपतगंज में दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का मंदिर बना आकर्षण का केंद्र
Dhanbad News
धनबाद के मुनीडीह में BCCL कोल वाशरी में बड़ा हादसा, मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत
Ranchi News
Ranchi News: महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, रेस्टोरेंट मालिक रेट बढ़ाने की कर रहे तैयारी
Munger News
तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति आएगी मुंगेर, पोलो मैदान में 6 मई को होंगे भव्य दर्शन
Tirhut Satellite Township
तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप: विकास की रोशनी से नहा जाएगा मुजफ्फरपुर का 428 वर्ग KM
patna news
Patna News: दानापुर बीएस कॉलेज में भारी बवाल, सीसीटीवी में कैद हुई छात्रों की करतूत
Bihar politics
सम्राट सरकार के 'सुशासन' का नया ब्रांड बना 'पीला पंजा', राजद ने कही ये बात