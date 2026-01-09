'वोट खरीदकर बनी है सरकार, बिहार चुनाव में प्रशासन ने किया नंगा नाच', RJD सांसद का बड़ा हमला

RJD MP Surendra Prasad Yadav: जहानाबाद के राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार वोट खरीदकर बनी है और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशासन ने खुलेआम नंगा नाच किया. सांसद के अनुसार, महागठबंधन से जुड़े सैकड़ों लोगों को चुनाव के समय तड़ीपार किया गया और मतदाताओं के खातों में दस-दस हजार रुपये भेजकर वोट खरीदे गए.

सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जिस तरह से बिहार में चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, वही कोशिश अब पश्चिम बंगाल में की जा रही है. बंगाल में ईडी की छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय उनके क्षेत्र बेलागंज में भी बड़े पैमाने पर छापेमारी कराई गई थी, कई लोगों को तड़ीपार किया गया और मतदाताओं को दस दस हजार रुपये देकर प्रभावित किया गया.

उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भी इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह सफल नहीं होगी. राजद सांसद ने कहा कि वे स्वयं पश्चिम बंगाल जाएंगे. वहां की स्थिति की विस्तृत जानकारी लेंगे और प्रेस मीडिया के सामने सच्चाई रखेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशासन पूरी तरह से सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने खुद यह बात स्वीकार की है कि एक उम्मीदवार चुनाव हार रहा था, लेकिन फोन कराकर उसे कैसे जिताया गया, यह सब लोग जानते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में किस तरह खेला हुआ है, यह किसी से छिपा नहीं है.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के सवाल पर सांसद ने उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह मामला बिहार का नहीं है और इसकी सच्चाई दिल्ली जाकर ही विस्तार से बताई जा सकेगी. सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि हमलोगों के पास जो फंड आएगा सरकार पहले उस योजना की जांच करेगी, उसके बाद वह योजना लागू होगी.

उन्होंने कहा कि जहानाबाद के विकास के लिए वे कई योजनाएं ला रहे हैं जिसकी जांच भी पूरी हो गयी है और जल्द ही एक बड़ी योजना जिले को दी जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं.

बता दें कि राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जिला मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिए.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: 'लालू परिवार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक', नित्यानंद राय का तीखा हमला