'मैं न पैर पकड़ूंगा, न गिड़गिड़ाऊंगा...ये है AI वीडियो', यादवों को गाली देने के वायरल वीडियो पर राजद सांसद सुरेंद्र की सफाई

RJD MP Surendra Yadav Viral Video: राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर मीडिया का इस्तेमाल करती है और काम निकलने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देती है. उन्होंने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:11 PM IST

यादवों को गाली देने के वायरल वीडियो पर राजद सांसद सुरेंद्र की सफाई
यादवों को गाली देने के वायरल वीडियो पर राजद सांसद सुरेंद्र की सफाई

RJD MP Surendra Yadav: जहानाबाद से राजद सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है. सांसद ने वीडियो को फर्जी बताते हुए दावा किया कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है. उन्होंने इसका ठीकरा मीडियाकर्मियों पर फोड़ते हुए कहा कि कुछ लोग क्षणिक पैसे के लालच में इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल करते हैं. 

सुरेंद्र यादव ने कहा कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा? मेरी जनता में लोकप्रियता है. कुछ लोग मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने मीडिया को चुनौती देते हुए कहा कि चाहे तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाए, उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं है. 

सांसद यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि हम किसी के सामने न पैर पकड़ने वाले हैं, न गिड़गिड़ाने वाले. उन्होंने मीडिया कर्मियों पर पैसों की भूख होने का आरोप भी लगाया. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने मीडिया की आर्थिक स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया. 

राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर मीडिया का इस्तेमाल करती है और काम निकलने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देती है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार छोटे और बड़े मीडियाकर्मियों के लिए एक निश्चित वेतनमान क्यों लागू नहीं करती. अगर ऐसा होता तो मीडियाकर्मियों के घरों में आर्थिक तंगी नहीं होती. 

उन्होंने उपस्थित मीडियाकर्मियों की ओर इशारा करते हुए सुरेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अधिकांश पत्रकार बहुत संपन्न परिवारों से आते हैं. उन्होंने साजिश रचने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे जो करना चाहते हैं करें, उन्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है. 

बता दें कि हाल ही में सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे यादवों को गंदी-गंदी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं. उनका ये अमर्यादित बातचीत का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ. इसी वीडियो को लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं और फजीहत का सामना करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

यह भी पढ़ें:RJD सांसद सुरेंद्र यादव ने यादव वोटरों को दी गंदी-गंदी गालियां, वीडियो वायरल

RJD MP Surendra YadavBihar News

