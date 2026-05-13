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राजद सांसद सुरेंद्र यादव का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा- झूठ और बेईमानी से राज्यों पर कर रहे कब्जा

जहानाबाद के राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने प्रधानमंत्री को 'लोभी' बताते हुए उन पर झूठ के सहारे राज्यों की सत्ता हथियाने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने गुजरात को 'ठगों की जगह' बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

Written By  Mukesh Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 13, 2026, 09:21 PM IST

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राजद सांसद सुरेंद्र यादव
राजद सांसद सुरेंद्र यादव

जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र यादव अपने बेबाक और अक्सर विवादों में रहने वाले बयानों के लिए एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनके बयानों पर कड़े सवाल खड़े किए.

सांसद सुरेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री देश की जनता को पेट्रोल और डीजल बचाने की सलाह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे स्वयं और उनके समर्थक भारी-भरकम गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं. सांसद ने आरोप लगाया कि यह जनता के साथ दिखावा है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति करार देते हुए कहा कि वे झूठ का सहारा लेकर और बेईमानी के जरिए विभिन्न राज्यों की सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं.

बयान के दौरान सुरेंद्र यादव की तल्खी और बढ़ गई जब उन्होंने गुजरात और वहां के निवासियों पर विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि गुजरात ठगों की जगह है और वहां के लोग दूसरों को ठगने का काम करते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने देश की आजादी के इतिहास पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए गुजरात के लोगों ने कोई विशेष कुर्बानी नहीं दी है. हालांकि, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सम्मान के साथ लिया और कहा कि गुजरात में पटेल जी जैसे महान इंसान हुए हैं, प्रधानमंत्री को कम से कम उनके नाम और कद की लाज रखनी चाहिए.

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सांसद ने तंजिया लहजे में प्रधानमंत्री को सलाह दी कि यदि वे इस पृथ्वी पर आए हैं, तो उन्हें कुछ अच्छे और नेक काम करके नाम कमाना चाहिए. उन्होंने जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए कहा कि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और सब कुछ समझ रही है. सुरेंद्र यादव के अनुसार, देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो लोगों को भ्रमित करे, केवल झूठ का सहारा ले और जनता को गुमराह करे. इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू होने की संभावना है.

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