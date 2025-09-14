Jehanabad News: 'पैसे से जुटती है PM-CM की भीड़, तेजस्वी को सुनने खुद आती है जनता...', बोले RJD सांसद
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2921194
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

Jehanabad News: 'पैसे से जुटती है PM-CM की भीड़, तेजस्वी को सुनने खुद आती है जनता...', बोले RJD सांसद

Jehanabad News: राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने दावा किया कि पीएम और सीएम के कार्यक्रम में पैसा और पावर का इस्तेमाल न किया जाए तो यह भीड़ महज सैकड़ो में ही निपट जाएगी. उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:24 AM IST

Trending Photos

राजद सांसद सुरेंद्र यादव
राजद सांसद सुरेंद्र यादव

RJD MP Surendra Yadav News: बिहार चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आगामी 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं. यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से होगी. इसे लेकर राजद के स्थानीय सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सभा में जो भीड़ होती है, वह पैसे की बदौलत है लाई जाती है. जबकि तेजस्वी यादव बिहार के आइकॉन है और उन्हें सुनने और उनकी बातों को गंभीरता से लेने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है.  उन्होंने दावा किया कि पीएम और सीएम के कार्यक्रम में पैसा और पावर का इस्तेमाल न किया जाए तो यह भीड़ महज सैकड़ो में ही निपट जाएगी. 

राजद सांसद तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के बारे में कहा कि राहुल गांधी के साथ चलने वाली वोट अधिकार यात्रा में जिन जिलों में यही यात्रा नहीं पहुंची थी, वहां-वहां तेजस्वी यादव इस यात्रा के माध्यम से बिहार वासियों को जागरूक करेंगे. राजद सांसद यही नही रुके उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को निशाने पर लेते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वे हमारे अभिभावक हैं, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन चुनाव के समय बिहार के दौरे पर आते हैं. 

ये भी पढ़ें- देर रात GMCH पहुंचे तेजस्वी यादव, NDA सरकार में बदहाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया. जेपी नड्डा जी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया. पढ़-लिखकर गायब हो गए. लोग मरने के बाद भी पूर्वजों को याद करते हैं, लेकिन ये तो जिंदा रहते हुए भी याद नही करते. वे सिर्फ बिहार में राजनीति करने आते है. उन्होंने जेपी नड्डा को नौटंकीबाज और जुमलेबाज तक कह डाला. बिहार की राजनीतिक स्थिति पर बात करते हुए सुरेंद्र यादव ने कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी. जनता अब मन बना चुकी है. अगली सरकार महागठबंधन की होगी.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

surendra yadav rjdJehanabad news

Trending news

surendra yadav rjd
'पैसे से जुटती है PM-CM की भीड़, तेजस्वी को सुनने खुद आती है जनता..', बोले RJD सांसद
Tejashwi Yadav
देर रात GMCH पहुंचे तेजस्वी यादव, NDA सरकार में बदहाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था
Jan Suraaj
सीतामढ़ी में जनसुराज पोस्टर लगी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, दो गिरफ्तार
Jehanabad news
ट्रैक्टर की टक्कर से युवती की मौत, खबर सुनकर पिता को ब्रेन हैमरेज
Bagaha News
बगहा में साइबर फ्रॉड का बड़ा भंडाफोड़, 68 लाख के हेरफेर में आरोपी गिरफ्तार
patna news
पटना के बिहटा में नल-जल योजना में बड़ा घोटाला, मुखिया पति और वार्ड सदस्य गिरफ्तार
Barbigha Vidhansabha Seat
2020 में जदयू ने कांग्रेस को 113 वोटों से हराया, बरबीघा में फिर कड़ा मुकाबला तय
bansuri swaraj
बांसुरी स्वराज ने डबल इंजन सरकार की गिनाईं उपलब्धियां, गयाजी में भाजपा का युवा संवाद
Bhojpur News
एके-47 और देसी हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
Manoj Bhawuk
मनोज भावुक हुए ‘भारतीय भाषा सम्मान-2025’ से सम्मानित, भोजपुरी को मिला राष्ट्रीय गौरव
;