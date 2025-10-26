जहानाबाद में राजद का नया चुनावी कार्यालय खुला, प्रदेश सचिव ने किया उद्घाटन

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, जहानाबाद में राजनीतिक हलचलें भी तेज होती जा रही हैं. इसी कड़ी में रविवार को जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक निजी रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का नया चुनावी कार्यालय खोला गया. इस कार्यालय का उद्घाटन राजद के प्रदेश सचिव मुजफ्फर हुसैन राही ने किया. उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थक मौजूद रहे.

इस अवसर पर प्रदेश सचिव मुजफ्फर हुसैन राही ने कहा कि सभी कार्यकर्ता राजद के सच्चे सिपाही हैं और अब समय आ गया है कि सभी एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी राहुल शर्मा को विजयी बनाएं. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से राहुल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर युवाओं पर भरोसा जताया है. अब यह जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है कि वे गांव-गांव जाकर जनता से उनके पक्ष में मतदान की अपील करें और पार्टी की नीतियों को हर घर तक पहुंचाएं.

राजद नेता राही ने इस दौरान एनडीए प्रत्याशी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जदयू को अपने ही क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं मिल पाया, इसलिए उसने “थका-हारा प्रत्याशी” मैदान में उतारा है. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी एनडीए उम्मीदवार को करारी हार झेलनी पड़ेगी. राही ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को एक लाख 42 हजार मतों से हराया गया था, और इस बार भी 42 हजार वोटों से हार सुनिश्चित है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुजफ्फर हुसैन राही ने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और जहानाबाद में राहुल शर्मा को गांव-गांव से अपार समर्थन मिल रहा है. उन्होंने राहुल शर्मा को एक कर्मठ और शिक्षित उम्मीदवार बताते हुए कहा कि उनके विधायक बनने पर क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत होगी. राहुल शर्मा जनता के सुख-दुख में हमेशा साथ रहेंगे और युवाओं को राजनीति में सकारात्मक दिशा देंगे.

राजद नेता ने कहा कि राहुल शर्मा को उनके पिता के लंबे राजनीतिक अनुभव का भी लाभ मिलेगा. उनके मार्गदर्शन में राहुल शर्मा जहानाबाद के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे. राही ने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और राहुल शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि जहानाबाद को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके.

कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फर हुसैन राही ने जन सुराज के उम्मीदवार पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी “भाजपा की बी टीम” की तरह काम कर रही है और इस चुनाव में उसका कोई असर नहीं दिखेगा. उन्होंने दावा किया कि जहानाबाद की जनता इस बार राजद के साथ मजबूती से खड़ी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश किया जारी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!