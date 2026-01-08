Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

जहानाबाद में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ फूटा राजद का गुस्सा, पुतला दहन कर जताया विरोध

RJD News: राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि इससे पहले एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की तरफ से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने पर पूरे देश में आक्रोश फैलाया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:49 PM IST

Jehanabad News: उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू की ओर से बिहार की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर प्रदेश में भारी रोष व्याप्त है. इसी कड़ी में 8 जनवरी, 2025 दिन गुरुवार को जहानाबाद में राजद कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर एनडीए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

राजद कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक से मार्च निकाला, जो मुख्य मार्ग होते हुए अरवल मोड़ तक पहुंचा.वहां प्रदर्शनकारियों ने गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.मार्च में शामिल राजद नेत्रियों और नेताओं ने कहा कि गिरधारी लाल साहू की पत्नी रेखा आर्या उत्तराखंड सरकार में मंत्री और बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हैं, जबकि उनके पति ने बिहार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि इससे पहले एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की तरफ से प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने पर पूरे देश में आक्रोश फैलाया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन गुरुवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक मंत्री के पति की ओर से बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेता चुप्पी साधे हुए हैं.

उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नैतिकता कहां गई है.क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के नागरिक नहीं हैं? प्रदर्शनकारियों ने मंत्री रेखा आर्या से इस्तीफे की मांग करते हुए उनके पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की.

विरोध प्रदर्शन कर रही राजद नेत्रियों ने चेतावनी दी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार की महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.वहीं, इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिदार्था सुमन, जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, परमहंस राय, छात्र राजद जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार समेत बड़ी संख्या राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

