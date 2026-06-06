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महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर 9 और 17 जून को धरना देगी राजद, जहानाबाद जिला कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक

Jehanabad News: महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर 9 और 17 जून को राजद धरना प्रदर्शन देगी. इसे लेकर जहानाबाद जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने कहा कि बिहार की वर्तमान डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:28 PM IST
महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर 9 और 17 जून को धरना देगी राजद, जहानाबाद जिला कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक
Image Credit: जहानाबाद जिला कार्यालय में RJD की महत्वपूर्ण बैठक

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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