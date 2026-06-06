/महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर 9 और 17 जून को धरना देगी राजद, जहानाबाद जिला कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक

पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने बोला सरकार पर हमला

इस बैठक में मुख्य रूप से जहानाबाद के प्रभारी के रूप में पहुंचे आरा के पूर्व विधायक सह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉ अनवर आलम और मसौढ़ी की पूर्व विधायिका रेखा पासवान शामिल हुईं. बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने सरकार पर सीधा हमला बोला और दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार की वर्तमान डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है. आज सूबे में महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और बिना घूस-रिश्वत के ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक कोई काम नहीं हो रहा है. तेजस्वी यादव के इस आह्वान को हमें जहानाबाद की धरती पर ऐतिहासिक बनाना है. अगर अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी, तो राजद का एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस गूंगी-बहरी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा.