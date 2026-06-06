/महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को लेकर 9 और 17 जून को धरना देगी राजद, जहानाबाद जिला कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक

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Jehanabad News: बिहार में एक बार फिर बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है. राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के निर्देश पर आगामी 9 जून को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों और 17 जून 2026 को सभी जिला मुख्यालयों पर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ एकदिवसीय धरने का आयोजन किया जाएगा. इसी सिलसिले में आज जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित राजद कार्यालय में एक बड़ी और अत्यंत महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई.
पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने बोला सरकार पर हमला
इस बैठक में मुख्य रूप से जहानाबाद के प्रभारी के रूप में पहुंचे आरा के पूर्व विधायक सह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉ अनवर आलम और मसौढ़ी की पूर्व विधायिका रेखा पासवान शामिल हुईं. बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूर्व विधायक डॉ अनवर आलम ने सरकार पर सीधा हमला बोला और दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार की वर्तमान डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है. आज सूबे में महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और बिना घूस-रिश्वत के ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक कोई काम नहीं हो रहा है. तेजस्वी यादव के इस आह्वान को हमें जहानाबाद की धरती पर ऐतिहासिक बनाना है. अगर अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी, तो राजद का एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इस गूंगी-बहरी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा.
आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित
बैठक में मौजूद मसौढ़ी की पूर्व विधायिका रेखा पासवान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 9 जून के प्रखंड स्तरीय धरने में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ राजद की नहीं बल्कि बिहार के हर उस गरीब और बेरोजगार नौजवान की है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था से प्रताड़ित है. इस तैयारी बैठक में जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर, विधायक राहुल कुमार, राजद प्रवक्ता डॉ शशि रंजन उर्फ पप्पू, राजद नेता संजय यादव समेत भारी संख्या में स्थानीय राजद नेता, पंचायत प्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी आंदोलन को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया.