जहानाबाद में राजद कार्यकर्ताओं का विरोध, विधायक सुदय यादव पर फूटा गुस्सा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहानाबाद में राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ कार्यकर्ताओं का विरोध खुलकर सामने आ गया. नाराज कार्यकर्ताओं ने बैनर और पोस्टर के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और पटना की ओर रवाना हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

बिहार की राजनीति में जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भीतर से ही बगावती सुर तेज हो गए हैं. जहानाबाद में विधायक सुदय यादव के खिलाफ कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर खुलकर सामने आ गया.

जैसे ही टिकट बंटवारे की चर्चा शुरू हुई, जहानाबाद की सड़कों पर सैकड़ों राजद कार्यकर्ता उतर आए. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में वे मौजूदा विधायक सुदय यादव को समर्थन नहीं देंगे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके कार्यकाल में विकास कार्य ठप पड़े रहे और जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर नारेबाजी की. "तेजस्वी से बैर नहीं, सुदय तेरी खैर नहीं" जैसे नारों के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि उनका विरोध पार्टी नेतृत्व से नहीं बल्कि विधायक से है. सैकड़ों कार्यकर्ता पटना रवाना हो गए ताकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर सुदय यादव का टिकट काटने की मांग रख सकें.

यह पहली बार नहीं है जब सुदय यादव के खिलाफ असंतोष दिखा है. जब तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से की थी, तब भी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मंच पर ही विरोध किया था. उस समय भी नाराजगी के स्वर तेज थे, जो अब और प्रबल होते जा रहे हैं.

राजद कार्यकर्ताओं का यह आक्रोश पार्टी नेतृत्व के लिए चुनाव से पहले संकट की घंटी है. एक तरफ तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरे राज्य में पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर की इस फूट से उनकी रणनीति कमजोर हो सकती है. स्थानीय कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि इस बार टिकट किसी ज़मीनी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, तभी जनता का विश्वास दोबारा जीता जा सकता है.

ये भी पढ़ें- लो इस सीट पर तेजस्वी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट! कार्यकर्ताओं को फोन कर मांग रहे नाम

