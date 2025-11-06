Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2991148
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

Jehanabad news: जहनाबाद सदर अस्पताल में पेट दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती युवक की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा मच गया. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:19 PM IST

Trending Photos

सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल
सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल

Jehanabad news:चुनावी माहौल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से सामने आई है, जहां पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डॉक्टरों व अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. इस दौरान डॉक्टरों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामला नगर थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल का है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर नियंत्रण पाया। मृतक की पहचान कल्पा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो लाइब्रेरी चलाते थे. परिजनों के अनुसार, गुरुवार सुबह अचानक उन्हें पेट दर्द हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने पहले उनका हार्ट, पल्स सहित अन्य जांच की और फिर इंजेक्शन लगाकर सलाइन चढ़ाई. इसके बाद वह बाथरूम गए, जहां उनकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि राकेश पहले से बिल्कुल स्वस्थ थे और इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई.

ये भी पढें: बदगुंदा गांव में तुलसी पूजन के दौरान भड़की हिंसा, दो समुदायों में जमकर पथराव

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद जगदीश शर्मा भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और कहा कि वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और यदि इलाज में लापरवाही साबित होती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने परिजनों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील करते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

इधर, अस्पताल प्रबंधन ने भी पूरे मामले की आंतरिक जांच कराने की बात कही है. फिलहाल, जिले में चुनावी सरगर्मी के बीच इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar jehanabad news

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: अजय आलोक ने वहां डाला वोट, जहां लालूराज में हुई थी बूथ कैप्चरिंग
bihar chunav 2025
1997 के सियासी भूचाल में, कैसे मिली बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री
Bihar Election 2025
नीतीश, तेजस्वी या सम्राट… कौन है बिहार का सबसे अमीर नेता? जानिए पूरी डिटेल
bihar chunav 2025
'महिलाएं खूब कर रहीं वोटिंग', मंत्री विजय कुमार चौधरी ने डाला वोट और बोल दी ये बात
bihar chunav 2025
Lakhisarai News: डिप्टी CM विजय सिन्हा पर हुआ हमला, गाड़ी पर फेंका गया गोबर और चप्पल
bihar chunav 2025
बगहा में VIP प्रमुख मुकेश सहनी को 'NO-लैंडिंग' का झटका, जानें फिर क्या किया?
Bihar News
बिहार में मतदान करने के लिए गए तो विजिट करें इन 5 जिलों के प्रसिद्ध धार्मिक महत्व
amit shah
प. चंपारण में नया एयरपोर्ट, रामनगर में मेडिकल कॉलेज, वाल्मिकीनगर में गरजे अमित शाह
PM Modi
2020 में 'जंगलराज के युवराज' तो 2025 में 'कट्टा', कैसे करंट पैदा करते हैं पीएम मोदी?
Dhanbad
कार्तिक पूर्णिमा का दिन बना काल! दामोदर नदी में नहाने गए 9 युवक डूबे, 5 की तलाश जारी