सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

Jehanabad news:चुनावी माहौल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से सामने आई है, जहां पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डॉक्टरों व अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. इस दौरान डॉक्टरों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामला नगर थाना क्षेत्र स्थित सदर अस्पताल का है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर नियंत्रण पाया। मृतक की पहचान कल्पा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो लाइब्रेरी चलाते थे. परिजनों के अनुसार, गुरुवार सुबह अचानक उन्हें पेट दर्द हुआ, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने पहले उनका हार्ट, पल्स सहित अन्य जांच की और फिर इंजेक्शन लगाकर सलाइन चढ़ाई. इसके बाद वह बाथरूम गए, जहां उनकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि राकेश पहले से बिल्कुल स्वस्थ थे और इलाज में गंभीर लापरवाही बरती गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद जगदीश शर्मा भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और कहा कि वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और यदि इलाज में लापरवाही साबित होती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने परिजनों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील करते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

इधर, अस्पताल प्रबंधन ने भी पूरे मामले की आंतरिक जांच कराने की बात कही है. फिलहाल, जिले में चुनावी सरगर्मी के बीच इस घटना ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

इनपुट: मुकेश कुमार

