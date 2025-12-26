Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

'मर्यादा में रहें पिता जी...', संतोष सुमन ने जीतन राम मांझी को दी हद में रहने की सलाह

Santosh Suman on Jitan Ram Manjhi: जहानाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को संगठनात्मक मर्यादा को लेकर नसीहत दी. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:18 PM IST

Trending Photos

Bihar Politics: बिहार में जीतन राम मांझी के बयानों की वजह से सर्दी में भी सियासी टेंपरेचर हाई है. जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट के लिए एनडीए पर दबाव बना रहे हैं. वहीं, अब उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता को संगठनात्मक मर्यादा को लेकर नसीहत दी.

बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन 26 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को जहानाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे. यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को संगठनात्मक मर्यादा को लेकर नसीहत दी. 

उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक हैं और संगठन के विस्तार को लेकर उनकी इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे को पार्टी के उचित मंच पर ही रखा जाना चाहिए. मीडिया के माध्यम से ऐसे विषयों को उठाने से परहेज करना बेहतर होगा.

दरअसल, एक दिन पूर्व जहानाबाद दौरे के दौरान जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखी थी. इससे पहले भी वे एनडीए के घटक दलों और हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान देते रहे हैं, जिससे सहयोगी दलों के बीच असहजता की चर्चा सामने आती रही है. ऐसे में संतोष सुमन का यह बयान पार्टी के अंदर संवाद और अनुशासन पर जोर देने के रूप में देखा जा रहा है. 

वही, मीडिया से बातचीत करने के दौरान मंत्री संतोष सुमन ने सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि गया और जहानाबाद में विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं. गया में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है. जिससे क्षेत्र में रोजगार और उद्योग के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में जहानाबाद को मेट्रो परियोजना से जोड़ने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. 

खैर, मंत्री संतोष सुमन के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है. एक ओर उन्होंने अपने पिता के अनुभव और योगदान को महत्व दिया. वहीं, दूसरी ओर पार्टी के भीतर ही मुद्दों पर संवाद करने का स्पष्ट संदेश भी दिया.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: 'उपेंद्र कुशवाहा को लाभ मिल गया है...क्यों नहीं बोलेंगे', मांझी का एक और बड़ा बयान

Santosh SumanJitan Ram ManjhiBihar News

'मर्यादा में रहें पिता जी...',संतोष सुमन ने जीतन राम मांझी को दी हद में रहने की सलाह
