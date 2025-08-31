Jehanabad News: 'तेजस्वी CM उम्मीदवार नहीं, राहुल की कथनी-करनी में फर्क', संतोष सुमन का बड़ा बयान

Jehanabad News: बिहार के जहानाबाद के टाउन हॉल में आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला. मंत्री संतोष सुमन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका टायर पंचर हो चुका है. तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने सारथी तो बना दिया है और उन्हें पीछे बिठा दिया है. मंत्री ने तेजस्वी को बैकबेंचर तक कह दिया. मंत्री यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी खुद नहीं बोल रहे कि तेजस्वी सीएम कैंडिडेट हैं, इससे साफ है कि तेजस्वी अब बेचारे हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी के समर्थन में लगे नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा- फालतू का काम मत करो

संतोष सुमन ने वोटर अधिकार यात्रा को बेबुनियाद और समाज को गुमराह करने वाला अभियान बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते कुछ हैं और करते कुछ और, उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है. उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखाकर समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है. ऐसे लोगों का बिहार से अब बोरिया-बिस्तर बंध चुका है. सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो मंत्री सुमन ने कहा कि हम लोग बैठकर इस पर बातचीत कर रहे हैं. 10 दिनों के भीतर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हम पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें मिलेंगी. दरअसल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी द्वारा टाउन हॉल में आयोजिय सम्मान समारोह में बिहार सरकार के मंत्री एवं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

इस समारोह में स्वर्ण समाज के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई. मंच से संबोधित करते हुए मंत्री संतोष सुमन ने समाज के योगदान की सराहना करते हुए समाजिक समरसता और राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की बात कही. उन्होंने यह भी कहा कि हम पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है. कार्यक्रम में जिले के कई गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी, युवा और समाजसेवी भी उपस्थित रहे. आयोजन के दौरान कई समाजसेवियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया.

इनपुट- मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!