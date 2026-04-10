जहानाबाद हॉस्टल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, कैंटीन गार्ड ही निकला कातिल

जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहाँ के मुठेर-लोदीपुर गांव स्थित गुरुकुल हॉस्टल में एक मासूम छात्र की हुई निर्मम हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस के खुलासे ने न केवल मृतक के परिजनों को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है.

एसपी अपराजित लोहान ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मासूम छात्र की हत्या हॉस्टल के कैंटीन में कार्यरत गार्ड मुकेश उर्फ सुदामा ने की थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मासूम के साथ पहले अप्राकृतिक कृत्य (कुकर्म) किया गया और फिर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने उस धारदार ब्लेड को भी बरामद कर लिया है जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था.

जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी मुकेश पाली थाना क्षेत्र के बेमभई गांव का रहने वाला है. उसकी पत्नी उसे पहले ही छोड़ चुकी थी, जिस कारण हॉस्टल के बच्चे उसे अक्सर 'नपुंसक' कहकर चिढ़ाते थे. इस वजह से वह गहरे मानसिक तनाव और कुंठा में जी रहा था. इसके अलावा, कुछ समय पहले उसका हॉस्टल संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी से भी विवाद हुआ था, तब उसने हॉस्टल को बदनाम कर बंद करवाने की धमकी दी थी. घटना की रात आरोपी शराब के नशे में धुत था.

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पुलिस के अनुसार, रविवार की रात जब हॉस्टल के सभी बच्चे टीवी देख रहे थे, तभी मौका पाकर गार्ड ने मासूम को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुला लिया. वहां उसने बच्चे के साथ जबरन कुकर्म किया. जब मासूम दर्द से चीखने-चिल्लाने लगा, तो पकड़े जाने के डर से हैवान बने गार्ड ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया. हत्या के बाद उसने शव को सीढ़ियों पर फेंक दिया ताकि वह वहां से फरार हो सके.

इस मामले में पुलिस ने केवल कातिल गार्ड को ही नहीं, बल्कि हॉस्टल संचालक तरुण कुमार उर्फ गांधी को भी गिरफ्तार किया है. जांच में पाया गया कि संचालक ने हॉस्टल की सुरक्षा मानकों में भारी अनदेखी की थी. इतना ही नहीं, घटना के बाद उसने पुलिस को सही जानकारी देने के बजाय तथ्यों को छिपाने और जांच टीम को गुमराह करने की कोशिश की. संचालक की इस लापरवाही और संदेहास्पद भूमिका के कारण पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है.

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इस जघन्य अपराध के खुलासे के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश व्याप्त है. मृतक छात्र के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना ने हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस अब इस बिंदु पर भी बारीकी से जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने पहले भी किसी अन्य बच्चे के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की थी. फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और स्पीडी ट्रायल के जरिए सख्त सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है.