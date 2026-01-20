पटना NEET छात्रा मौत मामला: 9 दिन बाद जागी सरकार! मंत्री संजय पासवान ने पतियावां गांव में दी चेतावनी-'लीपापोती करने वाले अफसर सीधे जेल जाएंगे'

पटना चित्रगुप्त नगर के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने बिहार की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. इस जघन्य कांड के एक सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद, पहली बार सत्ता पक्ष का कोई बड़ा चेहरा पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने पहुंचा. बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय पासवान ने जहानाबाद के पतियावां गांव पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिया.

मंगलवार को बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान जहानाबाद के पतियावां गांव पहुंचे. उन्होंने वहां नीट छात्रा के माता-पिता से मुलाकात की. मंत्री ने पीड़िता को 'बिहार की निर्भया' संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे सूबे की अस्मिता पर चोट है. उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा (आर) के मुखिया चिराग पासवान इस मामले की पल-पल की रिपोर्ट ले रहे हैं. मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता और कानूनी मदद प्रदान करेगी.

मुलाकात के बाद जहानाबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री संजय पासवान ने कड़े तेवर दिखाए. जब पत्रकारों ने पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो रही देरी व बयानों के बदलने पर सवाल पूछा, तो मंत्री ने दो टूक कहा, "अगर किसी भी पुलिस अधिकारी या डॉक्टर ने इस संवेदनशील मामले में लीपापोती करने की कोशिश की या सबूतों को दबाने का प्रयास किया, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा." उन्होंने स्पष्ट किया कि चिराग पासवान ने खुद इस मामले में सख्त रुख अपनाया है. मंत्री ने कहा कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली नहीं, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भेजने वाली सरकार है.

मंत्री ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही एसआईटी (SIT) का गठन किया जा चुका है और डीजीपी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए. मंत्री संजय पासवान ने दोहराया कि शंभू हॉस्टल कांड की सच्चाई हर हाल में सामने आनी चाहिए ताकि पटना जैसे शहरों में पढ़ाई करने आने वाली अन्य बेटियों के मन में सुरक्षा का भाव बना रहे. उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी जो भविष्य के लिए एक नजीर बने.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट