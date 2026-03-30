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शरजील इमाम की 10 दिनों की पेरोल खत्म, आज तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर, दिल्ली रवाना

Sharjeel Imam News: शरजील इमाम को अपनी बीमार मां से मिलने और छोटे भाई के निकाह समारोह में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी. इसकी अवधि आज (30 मार्च) को समाप्त हो जाएगी. आज शाम तक उसे दिल्ली पहुंचकर जेल प्रशासन के सामने सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:25 PM IST

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शरजील इमाम (फाइल फोटो)
शरजील इमाम (फाइल फोटो)

Sharjeel Imam Parole Ends: दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपी शारजील इमाम की 10 दिनों की अंतरिम जमानत (पेरोल) की अवधि आज समाप्त हो रही है. अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार, शारजील आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करेंगे. इसके लिए वे सोमवार (30 मार्च) सुबह अपने पैतृक गांव काको से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. ​बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में पिछले 6 वर्षों से जेल में बंद शारजील इमाम को अदालत ने विशेष परिस्थितियों में राहत दी थी. 

उसे (शरजील इमाम) अपनी बीमार मां से मिलने और छोटे भाई के निकाह समारोह में शामिल होने के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी. पेरोल के दौरान उन्होंने अपने गांव काको में परिवार के साथ समय बिताया और वैवाहिक रस्मों में शिरकत की. 20 से 30 मार्च तक वे तिहाड़ जेल से बाहर आये थे, जहां उन्हें उन्हें देखने को लेकर उत्सुकता देखी गई. हालांकि, अंतरिम जमानत की शर्तों का पालन करते हुए उन्होंने पूरे प्रवास के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी और सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया. 

ये भी पढ़ें- बिहार में अपराधियों का तांडव: जहानाबाद में फायरिंग और सुपौल में मर्डर से सनसनी

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वहीं ​शारजील के चाचा अरशद इमाम ने बताया कि भले ही पेरोल की अवधि कम थी, लेकिन इन 10 दिनों में शारजील ने अपनों और दोस्तों के साथ कीमती वक्त बिताया. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें वापस जेल जाते देख दुख तो हो रहा है, लेकिन हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. उम्मीद है कि जल्द ही वह स्थाई रूप से हम सबके बीच होंगे. ​साथ ही, अरशद इमाम ने बिहार के मुख्यमंत्री से भी भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि शारजील बिहार का बेटा है, ऐसे में मुख्यमंत्री को उसकी रिहाई के विषय में भारत सरकार से वार्ता करनी चाहिए.​ 

शरजील इमाम के गांव से दिल्ली रवाना होते समय उनके परिजन काफी भावुक दिखे. अंतरिम जमानत केवल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने तक ही सीमित थी, जिसकी अवधि आज (30 मार्च) को समाप्त हो जाएगी. आज शाम तक उसे दिल्ली पहुंचकर जेल प्रशासन के सामने सरेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

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