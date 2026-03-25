जहानाबादः दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम की रिहाई का समय हो रहा खत्म, इस दिन वापस जाना होगा जेल

Sharjeel Imam Parole: दिल्ली दंगा और देशद्रोह के आरोप में पिछले 6 सालों से जेल में बंद शरजील इमाम इन दिनों सुर्खियों में है. शरजील इमाम के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम की शादी है, इसीलिए कोर्ट ने मानवीय आधार पर शरजील को 10 दिनों की पेरौल दी थी. मुजम्मिल का आज (बुधवार, 25 मार्च) निकाह है. पूरा परिवार जहानाबाद से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है. शरजील इमाम भी अपने छोटे भाई के निकाह में शामिल होने के लिए लखनऊ गया है. इस वक्त जहां पूरा परिवार खुश था, वहीं गाड़ी में बैठा शरजील काफी उदास दिखा. उसकी उदासी का कारण वापस सलाखों के पीछे जाने का डर हो सकता है, क्योंकि भाई की शादी होते ही शरजील को वापस जेल जाना है.

कोर्ट ने सशर्त शरजील इमाम को अस्थाई तौर पर रिहाई दी थी. पैरोल की अवधि समाप्त होते ही शरजील को वापस निर्धारित समय पर जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करना होगा. 28 मार्च को आयोजित होने वाले समारोह के बाद 31 मार्च को उन्हें फिर से कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल वापस जाना होगा. पूरा परिवार जहां छोटे बेटे की शादी और बड़े बेटे के घर आने का जश्न मना रहा है, वहीं शरजील शायद अभी तक जेल की यादों को भुला नहीं सका है.

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बता दें कि साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह लगातार जेल में बंद है. इसी वर्ष 5 जनवरी को उनकी नियमित जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी. इसके बाद, उनके वकीलों ने भाई के निकाह और उनकी मां के गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी. अदालत ने इन परिस्थितियों और दलीलों पर विचार करते हुए उन्हें 10 दिनों की सीमित पैरोल की अनुमति प्रदान की है. 6 साल के लंबे अंतराल के बाद यह पहला मौका है जब उसे (शरजील) किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिला है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार