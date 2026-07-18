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जहानाबाद के लाल का कमाल: NEET UG 2026 में 655 अंक लाकर शिवम ने जिले का नाम किया रोशन

Jehanabad News: जहानाबाद के लाल शिवम कुमार ने कमाल कर दिया है. NEET UG 2026 में शिवम को 655 अंक मिले हैं. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार समेत पूरे जिले में जश्न का माहौल है.

Written ByMukesh KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 18, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:48 AM IST
जहानाबाद के लाल का कमाल: NEET UG 2026 में 655 अंक लाकर शिवम ने जिले का नाम किया रोशन
Image Credit: जहानाबाद: शिवम ने जिले का नाम किया रोशन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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