/जहानाबाद के लाल का कमाल: NEET UG 2026 में 655 अंक लाकर शिवम ने जिले का नाम किया रोशन

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कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के आगे मुश्किलें भी झुक जाती हैं और जहानाबाद के रहने वाले युवा शिवम ने इसे सच साबित कर दिखाया है. सीमित संसाधनों और मिडिल क्लास परिवार की चुनौतियों का सामना करते हुए, शिवम ने NEET परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है. मखदुमपुर ब्लॉक के उमता गांव के रहने वाले शिवम कुमार ने हाल ही में घोषित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के नतीजों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है.
कामयाबी से पूरे गांव में जश्न
शिवम ने परीक्षा में 655 अंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शिवम की इस बड़ी कामयाबी से पूरे गांव में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. बता दें कि शिवम, उमता गांव निवासी रिंगकेश कुमार के बेटे हैं. एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिवम के पास संसाधन बेहद सीमित थे, लेकिन उनका हौसला और डॉक्टर बनने का सपना बहुत बड़ा था.
आर्थिक तंगहाली रोड़ा नहीं बन सकती
परिजनों के मुताबिक, शिवम शुरुआत से ही मेधावी छात्र रहे हैं और उन्होंने एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हुए यह मुकाम हासिल किया है. अपनी इस सफलता पर शिवम कुमार ने बताया कि इस सफलता का पूरा श्रेय मेरे माता-पिता और शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा बनाए रखा. ग्रामीणों और शिक्षकों का मानना है कि शिवम की यह सफलता क्षेत्र के अन्य बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनेगी और यह साबित करेगी कि आर्थिक तंगहाली कभी रोड़ा नहीं बन सकती.
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