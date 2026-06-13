Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH jehanabad
  • /फ्री होकर बात करता हूं... मां से कहे ये आखिरी शब्द, असम विमान हादसे में जहानाबाद का शुभम शहीद

'फ्री होकर बात करता हूं...' मां से कहे ये आखिरी शब्द, असम विमान हादसे में जहानाबाद का शुभम शहीद

Jehanabad News: असम के जोरहाट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में देश की सेवा करते हुए जहानाबाद का एक जांबाज बेटा शहीद हो गया. ​शनिवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही यह मनहूस खबर शुभम के परिजनों तक पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:43 PM IST
'फ्री होकर बात करता हूं...' मां से कहे ये आखिरी शब्द, असम विमान हादसे में जहानाबाद का शुभम शहीद
Image Credit: असम विमान हादसे में जहानाबाद का लाल शहीद

About the Author

Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'फ्री होकर बात करता हूं...' मां से कहे ये आखिरी शब्द, असम विमान हादसे में शुभम शहीद
Assam plane crash2 min ago
2
Nalanda News16 min ago
3
Katihar News1 hr ago
4
Football2 hrs ago
5
BJP MLA Mangal Pandey2 hrs ago