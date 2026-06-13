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Assam Plane Crash: जहानाबाद से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां असम के जोरहाट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में देश की सेवा करते हुए जहानाबाद का एक जांबाज बेटा शहीद हो गया. असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर शनिवार, 13 जून 2026 को भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
इस दर्दनाक हादसे में जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र के बनवरिया गांव निवासी अमरेन्द्र आनंद उर्फ पप्पू सिंह के 26 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार समेत वायुसेना के पांच कर्मियों की मौत हो गई.
वहीं, हादसे में विमान के सह-पायलट घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. शनिवार सुबह करीब 11 बजे जैसे ही यह मनहूस खबर शुभम के परिजनों तक पहुंची, पूरे गांव में कोहराम मच गया. देखते ही देखते यह खबर पूरे प्रखंड में फैल गई और हर आंख नम हो गई.
शहीद शुभम के भाई सत्यम ने रुंधे गले से बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई भ्रामक या गलत खबर है, लेकिन जब उन्होंने शुभम के मोबाइल पर कॉल किया, तब इस अनहोनी की आधिकारिक पुष्टि हुई.
छोटे भाई ने बताया कि सुबह नौ बजे के आसपास भाई ने वीडियो कॉल के जरिए मां से बात की थी. वे बिल्कुल प्रसन्नचित्त थे. मेरी उनसे बात नहीं हो सकी थी. उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अभी जल्दबाजी में हूं, फ्री होकर बात करता हूं. किसे पता था कि यह उनकी आखिरी बात होगी. बताते चले कि शुभम दो भाइयों में बड़े थे.
उन्होंने साल 2021 में भारतीय वायुसेना में योगदान दिया था. एक किसान पिता और गृहणी माता अपने बेटे की इस सफलता और देशभक्ति पर गदगद थे. माता-पिता ने बेटे की शादी को लेकर कई सुनहरे सपने संजोए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. आज घर पर मची चीख-पुकार के बीच पिता अमरेन्द्र आनंद और माता की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है. पूरा गांव और जिला प्रशासन इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है.