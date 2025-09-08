जहानाबाद में आठ दिनों से लापता छात्र का नरकंकाल बरामद, गांव में मचा हड़कंप
जहानाबाद में आठ दिनों से लापता छात्र का नरकंकाल बरामद, गांव में मचा हड़कंप

जहानाबाद जिले के सलारपुर गांव में 17 वर्षीय लापता छात्र नीतीश कुमार का नरकंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. नीतीश 31 अगस्त से लापता था और परिजनों का आरोप है कि उसके दोस्त राहुल कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:38 PM IST

जहानाबाद में लापता छात्र का नरकंकाल मिलने से गांव में दहशत
जहानाबाद में लापता छात्र का नरकंकाल मिलने से गांव में दहशत

जहानाबाद जिले के शकुराबाद थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रविवार की रात ग्रामीणों को खेत के पास नरकंकाल दिखाई दिया. मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की तो कपड़ों के आधार पर पहचान 17 वर्षीय नीतीश कुमार के रूप में हुई. नीतीश, कौशलेंद्र कुमार का बेटा था और वह 31 अगस्त से लापता था.

परिजनों के अनुसार नीतीश अपनी पढ़ाई में काफी अच्छा था और किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी. घटना वाले दिन शाम को वह अपने केबिन के पास टहल रहा था. उसी समय पड़ोसी गांव का युवक राहुल कुमार अपने दो साथियों के साथ बाइक पर आया और बातचीत में नीतीश को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इसके बाद से नीतीश का कोई सुराग नहीं मिला.

नीतीश के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल कुमार ने अपने फुफेरे भाई और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है. परिवार ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की. घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए.

पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर नरकंकाल को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया. पुलिस ने अब तक पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही फोरेंसिक जांच टीम को भी बुलाया गया है ताकि मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके.

गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई तेज़ी से की जाएगी. इस दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है और लोगों में दहशत के साथ गुस्सा भी है.

इनपुट- मुकेश कुमार

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में छात्रा की हत्या, एक ही परिवार में लगातार दो हत्याओं से थर्राया गांव

