Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3152018
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

नशेड़ियों की करतूत से अंधेरे में डूबा जहानाबाद का राधे कृष्ण नगर मोहल्ला, तार चोरी होने से बिजली-पानी ठप

Jehanabad Crime: जहानाबाद में निजामुद्दीनपुर इलाके में स्थित 'राधे कृष्ण नगर' मोहल्ले में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. अज्ञात बदमाशों ने दर्जनों घरों के बाहर लगे बिजली के तारों को काटकर चोरी कर लिया, जिससे इलाके में बिजली गुल हो गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 12:12 PM IST

Trending Photos

नशेड़ियों की करतूत से अंधेरे में डूबा जहानाबाद का राधे कृष्ण नगर मोहल्ला
नशेड़ियों की करतूत से अंधेरे में डूबा जहानाबाद का राधे कृष्ण नगर मोहल्ला

Jehanabad Crime: जहानाबाद में बीते रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. अज्ञात बदमाशों ने दर्जनों घरों के बाहर लगे मुख्य बिजली के तार काट लिए और उन्हें चुरा लिया, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. इस घटना से स्थानीय निवासियों को भीषण गर्मी के बीच पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है. यह घटना शहर के निजामुद्दीनपुर इलाके में स्थित 'राधे कृष्ण नगर' मोहल्ले में हुई.

अंधेरे का फायदा उठा रहे शातिर
स्थानीय लोगों ने बताया कि शातिर चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर इस अपराध को अंजाम दिया. निवासियों को बिजली गुल होने का पता सुबह तब चला, जब वे जागे और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पानी के पंप चालू करने की कोशिश की. जब वे अपने घरों से बाहर निकले, तो सामने का नज़ारा देखकर वे सन्न रह गए. कई घरों के मुख्य सप्लाई लाइन से जोड़ने वाले बिजली के तार कटे हुए थे. इलाके के आक्रोशित निवासियों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह करतूत स्मैक का सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों की है.

यह भी पढ़ें: बेगूसरायः कहीं मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प तो कहीं शर्मसार हुई खाकी!

Add Zee News as a Preferred Source

गश्त बढ़ाए जाने की मांग
स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बदमाश नशीले पदार्थों के पैकेट खरीदने के लिए तांबे और एल्युमीनियम के तारों को काटकर चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं. मोहल्ले में नशेड़ियों जमावड़ा बढ़ने के कारण, अब घरों के बाहर रखी चीजें भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं. इस घटना की सूचना तुरंत सिटी थाने में पुलिस को दी गई. इस बीच, बिजली और पानी की तत्काल जरूरत को देखते हुए, कई निवासी खुद ही तारों को जोड़ने और अपनी पहल पर बिजली बहाल करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं. निवासियों ने मांग की है कि पुलिस गश्त बढ़ाए और नशेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

TAGS

Jehanabad newsjehanabad crime

Trending news

Jamui News
जमुई: 36 डिसमिल जमीन के लिए बहीं खून की नदियां! हिंसक झड़प में महिलाओं समेत कई घायल
Samastipur Viral Video
जन्मदिन पार्टी में नर्तकी का हथियार के साथ डांस, वीडियो वायरल; पुलिस जांच में जुटी
Begusarai News
बेगूसरायः कहीं मामूली विवाद में हुई हिंसक झड़प तो कहीं शर्मसार हुई खाकी!
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान, सप्लाई चेन को किया जा रहा ध्वस्त
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान, सप्लाई चेन को किया जा रहा ध्वस्त
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: शिवहर DDC बृजेश कुमार के ठिकानों पर SVU टीम की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का आरोप
CM Nitish Samridhi Yatra
आज कैमूर पहुंचेगी CM नीतीश की 'समृद्धि यात्रा', जिले को देंगे करोड़ों की सौगात
Katihar News
रामनवमी की तैयारियां शुरू, कटिहार में भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारी!
Katihar News
पान दुकानदार का बेटा बना कटिहार जिला टॉपर, 12वीं कला संकाय में लहराया परचम
Bagaha News
बगहा: सोमेश्वर पहाड़ी पर खाई में गिरे श्रद्धालु के लिए रक्षक बने एसएसबी के जवान