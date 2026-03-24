नशेड़ियों की करतूत से अंधेरे में डूबा जहानाबाद का राधे कृष्ण नगर मोहल्ला, तार चोरी होने से बिजली-पानी ठप

Jehanabad Crime: जहानाबाद में बीते रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. अज्ञात बदमाशों ने दर्जनों घरों के बाहर लगे मुख्य बिजली के तार काट लिए और उन्हें चुरा लिया, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. इस घटना से स्थानीय निवासियों को भीषण गर्मी के बीच पानी के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है. यह घटना शहर के निजामुद्दीनपुर इलाके में स्थित 'राधे कृष्ण नगर' मोहल्ले में हुई.

अंधेरे का फायदा उठा रहे शातिर

स्थानीय लोगों ने बताया कि शातिर चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर इस अपराध को अंजाम दिया. निवासियों को बिजली गुल होने का पता सुबह तब चला, जब वे जागे और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पानी के पंप चालू करने की कोशिश की. जब वे अपने घरों से बाहर निकले, तो सामने का नज़ारा देखकर वे सन्न रह गए. कई घरों के मुख्य सप्लाई लाइन से जोड़ने वाले बिजली के तार कटे हुए थे. इलाके के आक्रोशित निवासियों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यह करतूत स्मैक का सेवन करने वाले असामाजिक तत्वों की है.

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गश्त बढ़ाए जाने की मांग

स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बदमाश नशीले पदार्थों के पैकेट खरीदने के लिए तांबे और एल्युमीनियम के तारों को काटकर चंद रुपयों के लिए बेच देते हैं. मोहल्ले में नशेड़ियों जमावड़ा बढ़ने के कारण, अब घरों के बाहर रखी चीजें भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं. इस घटना की सूचना तुरंत सिटी थाने में पुलिस को दी गई. इस बीच, बिजली और पानी की तत्काल जरूरत को देखते हुए, कई निवासी खुद ही तारों को जोड़ने और अपनी पहल पर बिजली बहाल करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं. निवासियों ने मांग की है कि पुलिस गश्त बढ़ाए और नशेड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद