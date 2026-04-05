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बिहार में शराबबंदी के 10 सालः मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बीच अब जहानाबाद में पकड़ी गई खेप

Jehanabad Liquor News: जहानाबाद में ट्रक के फर्श के नीचे तहखाने में तस्करों ने शराब छिपाई थी. जिसे काटने के लिए पुलिस को कटर मशीन और मैकेनिक की मदद लेनी पड़ी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:38 AM IST

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जहानाबाद शराब तस्करी
जहानाबाद शराब तस्करी

Jehanabad Liquor News​: बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाने के लिए तस्करों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों का जहानाबाद के उत्पाद विभाग ने भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के एरकी बाईपास NH-22 के समीप एक ट्रक को रोककर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. दरअसल, ​जांच के दौरान शुरुआत में ट्रक पूरी तरह खाली नजर आ रहा था. हालांकि, सटीक सूचना के कारण टीम का शक कम नहीं हुआ.

पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं
जब सघन तलाशी ली गई, तो ट्रक के फर्श के नीचे एक विशेष रूप से निर्मित गुप्त तहखाना मिला. स्थिति यह थी कि तहखाने को खोलने के लिए पुलिस को कटर मशीन और मैकेनिक का सहारा लेना पड़ा. घंटों की मशक्कत के बाद जब फर्श काटा गया, तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं. ​तहखाने के भीतर से सौ से अधिक कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है, जो हरियाणा और पंजाब निर्मित बताई जा रही है. जब्त शराब काफी महंगे ब्रांड की है.

यह भी पढ़ें: Nalanda Crime: नालंदा में 36 घंटे में दो गोलीकांड, उगावां पंचायत में दहशत का माहौल

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झारखंड से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी खेप
उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि यह खेप झारखंड से समस्तीपुर ले जाई जा रही थी. मौके से पुलिस ने ट्रक चालक दिवाकर कुमार को गिरफ्तार किया है, जो गया जिले का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस चालक से कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इस तस्करी के पीछे जुड़े पूरे सिंडिकेट और मुख्य सरगना का पता लगाया जा सके. जब्त ट्रक को उत्पाद कार्यालय परिसर में रखा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, जहानाबाद

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