सीना...पेट और पैर समेत शरीर में 4 जगह मारी गोली, बेटे ने संपति के लिए पिता को उतारा मौत के घाट

Jehanabad News:जहानाबाद में संपत्ति विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद वह फरार हो गया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.
Jehanabad/जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने ही पिता पर दिनदहाड़े तबातोड़ गोली मारकर घायल कर दिया. वहीं, इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में घायल पिता की रास्ते मे ही मौत हो गयी. घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. घटना काको थाना क्षेत्र के मिश्रबीघा गांव की है.
वहीं, इस वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान राजू कुमार के रूप में की गई है. हालांकि, मरने से पहले घायल राजू कुमार ने मीडिया के समक्ष बताया था कि उन्होंने दो शादियां की थी और दोनों पत्नियों से अलग-अलग बच्चे हैं. पहली पत्नी कांति देवी के बेटे रौशन से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार को राजू अपने खलिहान में बैठे थे, इसी दौरान रौशन अपने एक सहयोगी के साथ वहां आया और अचानक गोली चला दी.
गोली उनकी सीना, पेट और पैर में लगी. घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों की मदद से घायल पिता को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी. जहानाबाद से पटना ले जाने के दौरान रास्ते मे ही राजू ने दम तोड़ दिया.
इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि सीना, पेट और पैर समेत शरीर में चार जगहों पर गोली लगी है. अत्यधिक खून बह जाने के कारण फिलहाल जख्मी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिता और बेटे के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर दो महीने से विवाद चल रहा था. शनिवार को आरोपी बेटा रौशन और उसका सहयोगी वहां आए और अचानक तबातोड़ चार गोली चला दी. जिससे पिता उसका गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी दोनों युवक मौके से फरार हो गया.
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी और मामले की छानबीन में जुट गई. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने में जुटी है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट
