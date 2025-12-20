Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3047844
Zee Bihar JharkhandBH jehanabad

सीना...पेट और पैर समेत शरीर में 4 जगह मारी गोली, बेटे ने संपति के लिए पिता को उतारा मौत के घाट

Jehanabad News:जहानाबाद में संपत्ति विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद वह फरार हो गया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:23 PM IST

Trending Photos

जहानाबाद में एक सनसनीखेज वारदात
जहानाबाद में एक सनसनीखेज वारदात

Jehanabad/जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने ही पिता पर दिनदहाड़े तबातोड़ गोली मारकर घायल कर दिया. वहीं, इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में घायल पिता की रास्ते मे ही मौत हो गयी. घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया. घटना काको थाना क्षेत्र के मिश्रबीघा गांव की है. 

वहीं, इस वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान राजू कुमार के रूप में की गई है. हालांकि, मरने से पहले घायल राजू कुमार ने मीडिया के समक्ष बताया था कि उन्होंने दो शादियां की थी और दोनों पत्नियों से अलग-अलग बच्चे हैं. पहली पत्नी कांति देवी के बेटे रौशन से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार को राजू अपने खलिहान में बैठे थे, इसी दौरान रौशन अपने एक सहयोगी के साथ वहां आया और अचानक गोली चला दी. 

गोली उनकी सीना, पेट और पैर में लगी. घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों की मदद से घायल पिता को आनन फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी. जहानाबाद से पटना ले जाने के दौरान रास्ते मे ही राजू ने दम तोड़ दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि सीना, पेट और पैर समेत शरीर में चार जगहों पर गोली लगी है. अत्यधिक खून बह जाने के कारण फिलहाल जख्मी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिता और बेटे के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर दो महीने से विवाद चल रहा था. शनिवार को आरोपी बेटा रौशन और उसका सहयोगी वहां आए और अचानक तबातोड़ चार गोली चला दी. जिससे पिता उसका गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद आरोपी दोनों युवक मौके से फरार हो गया. 

यह भी पढ़ें: पेप्सी का पैसा मांगा तो गुंडों ने मार डाला, घर का था इकलौता सहारा

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गयी और मामले की छानबीन में जुट गई. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने में जुटी है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: बच गए डॉक्टर साहब! छपरा में किडनैपिंग से पहले दो अपराधी का हाफ एनकाउंटर

TAGS

Jehanabad newsBihar News

Trending news

Bihar News
दवा, जांच और सलाह-सब एक जगह! बिहार में HIV इलाज को लेकर बड़ी तैयारी
Nitish government
जहां सूख चुके थे कुएं, वहां लौटा जीवन, नीतीश सरकार में कैसे बदला बिहार का पर्यावरण
ramgarh news
खून के प्यासे जंगली हाथी! रामगढ़ के अलग-अलग इलाकों में 4 दिन, 6 मौतें, मचा हाहाकार
Principal Secretary CK Anil
प्रधान सचिव सीके अनिल ने पश्चिम चंपारण में राजस्व से जुड़े कामों की समीक्षा की
Jitan Ram Manjhi
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वायरल वीडियो पर दी सफाई
nitish kumar
मनचाही पोस्टिंग, फ्लैट और 3 लाख सैलरी, नुसरत को मिला ये ऑफर तो JDU ने दिखाया आईना
RJD
लालू यादव की आंखों की सर्जरी सफल, जानिए अब कैसी है राजद सुप्रीमो की तबीयत?
Ishan Kishan
'जय शाह ने जो कहा ईशान ने वो कर दिखाया', जानें कैस Team India में की दमदार वापसी
siwan news
पेप्सी का पैसा मांगा तो गुंडों ने मार डाला, घर का था इकलौता सहारा
Bihar government
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, सभी पुलिस लाइन में खुलेंगे आवासीय विद्यालय