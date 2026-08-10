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क्या यही है महापुरुष का सम्मान? जहानाबाद में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली स्वर्गीय रामाश्रय सिंह की प्रतिमा

Jehanabad News: जहानाबाद में महापुरुष के अपमान का मामला सामने आया है. मखदुमपुर नगर पंचायत क्षेत्र में झाड़ियों में मगध के गांधी पूर्व मंत्री रामाश्रय बाबू की प्रतिमा मिली है. वहीं, महापुरुष की प्रतिमा की यह दुर्दशा देखकर हर कोई हैरान है.

Written ByMukesh KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:42 PM IST
क्या यही है महापुरुष का सम्मान? जहानाबाद में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली स्वर्गीय रामाश्रय सिंह की प्रतिमा
Image Credit: (Z News) जहानाबाद में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली स्वर्गीय रामाश्रय सिंह की प्रतिमा

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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