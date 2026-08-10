/क्या यही है महापुरुष का सम्मान? जहानाबाद में झाड़ियों के बीच पड़ी मिली स्वर्गीय रामाश्रय सिंह की प्रतिमा

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जिस जननेता ने जहानाबाद के मखदुमपुर नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी. मृत्यु के बाद आज खुद उनकी आदमकद प्रतिमा अपनों की ही बेरुखी का शिकार है. मगध के गांधी के रूप में चर्चित पूर्व मंत्री और जीवन के अंतिम समय तक विधान परिषद सदस्य रहे कद्दावर नेता स्वर्गीय रामाश्रय प्रसाद सिंह की प्रतिमा 10 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को मखदुमपुर में झाड़-झंखाड़ और कचरों के बीच उपेक्षित पड़ी मिली. किसी भी जननेता के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कुछ और हो सकता है.
दरअसल, स्वर्गीय रामाश्रय प्रसाद सिंह ने मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपने राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समर्पित कर दिया था. क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, सिंचाई, नगर विकास और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर वे हमेशा जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे. यहीं कारण था कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें विकास पुरुष के रूप में सिर-आंखों पर बिठाया. मगर, आज उसी महापुरुष की प्रतिमा की यह दुर्दशा देखकर हर कोई हैरान है.
प्रतिमा की इस बदहाली की तस्वीर सामने आने के बाद स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. लोग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस नेता ने क्षेत्र को संवारने में अपना जीवन लगा दिया, क्या मृत्यु के बाद उन्हें एक सम्मानजनक स्थान और थोड़ा सा आदर भी नसीब नहीं हो सकता?
इधर, मामले की जानकारी मिलते ही भूले-बिसरे महापुरुषों और जननेताओं को सम्मान दिलाने की मुहिम चलाने वाले पूर्व सांसद जगदीश शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे. प्रतिमा की स्थिति पर गहरी चिंता और दुख जताते हुए उन्होंने सबसे पहले सम्मानपूर्वक कपड़ा मंगवाकर प्रतिमा को ढंका. पूर्व सांसद ने इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि वे इस विषय को लेकर बहुत जल्द मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे.
उन्होंने आश्वासन दिया कि रामाश्रय बाबू की प्रतिमा को मखदुमपुर में एक उचित, सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान पर स्थापित कराने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे. बहारहाल, अब देखना यह होगा कि शासन, प्रशासन और स्थानीय नगर निकाय इस गंभीर लापरवाही पर कब जागते हैं और झाड़ियों में कैद मगध के गांधी की यह प्रतिमा कब अपने असली सम्मानजनक स्थान तक पहुंच पाती है.