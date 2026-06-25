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कमर में रखी पिस्टल से अचानक चली गोली, STF जवान धीरज कुमार की मौत

Jehanabad News: जहानाबाद में बड़ा हादसा हो गया, जहां अपनी ही सरकारी पिस्टल से गोली चलने से STF जवान की मौत हो गई. इस घटना से महकमे में हड़कंप मच गया.

Written ByMukesh KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 25, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:52 PM IST
कमर में रखी पिस्टल से अचानक चली गोली, STF जवान धीरज कुमार की मौत
Image Credit: (Z News) पिस्टल से गोली चलने से STF जवान की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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