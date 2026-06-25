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जहानाबाद जिले में 25 जून, 2026 दिन गुरुवार को सनसनीखेज घटना सामने आयी है. यहां कानून के एक जांबाज रखवाले की अपनी ही सरकारी पिस्टल उसकी मौत का कारण बन गई. घटना घोसी थाना क्षेत्र के चिरी मोड़ के समीप की है, जहां एसटीएफ के जवान धीरज कुमार की कमर में रखी पिस्टल से अचानक गोली चल गई. गोली सीधे जवान को लगी.
घटना के बाद पुलिस की मदद से आनन में उन्हें पीएचसी घोसी अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने धीरज कुमा को मृत घोषित कर दिया. इस खौफनाक हादसे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं.
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की बारीकी से तफ्तीश शुरू कर दी है कि आखिर पूरी सुरक्षा के साथ रखी गई पिस्टल से गोली किस परिस्थिति में चली?
बता दें कि मृतक जवान धीरज कुमार मूल रूप से नालंदा जिले के रहूंई थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के सोनसा गांव के रहने वाले थे. इस दुःखद घटना के बाद धीरज कुमार के परिवार में कोहराम मच गया है.
बताया जा रहा है कि मृतक जवान की पत्नी आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत हैं. इस अचानक हुए वज्रपात से पूरे गांव और पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है.
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