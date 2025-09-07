Jehanabad News: 3 बच्चों की गुमशुदगी से हड़कंप, परिजनों ने पप्पू यादव से लगाई गुहार

Jehanabad News: खबर बिहार के जहानाबाद से है, जहां एक के बाद एक तीन बच्चों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाओं ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है. महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक न तो बच्चों का कोई सुराग मिला है और न ही प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई होती दिख रही है. न्याय की आस में थक चुके परिजनों ने अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है. दरअसल परस बीघा थाना क्षेत्र के गोडीहा गांव का नौ वर्षीय बच्चा धर्मवीर कुमार पिछले नौ महीने से लापता है.

जबकि नगर थाना के पूर्वी ऊंटा मोहल्ले का नौ वर्षीय बालक अक्षय कुमार पिछले तीन माह से गायब है, जबकि शकुराबाद थाना के सालारपुर गांव का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर नीतीश कुमार पिछले एक सप्ताह से गायब है. इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा कर थक चुके. इन तीनों मामलों में अब तक किसी तरह की बरामदगी या ठोस सुराग सामने नहीं आया है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गयी है.

उन्हें अब किसी अनहोनी की आशंका सता रही है. पीड़ित के परिजनों ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आये पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मिल कर अपने जिगर के टुकड़े की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई. वही पप्पू यादव ने परिजनों को आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करेंगे और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करेंगे. सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर कड़ा सवाल उठाया.

उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? परिवार, समाज और देश का भविष्य खतरे में है. यह कोई नई घटना नहीं है. पटना जैसे शहरों में भी बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन सरकार को ये मुद्दा ही नहीं लगता. उन्होंने यह भी कहा कि लगता नहीं कि बिहार भारत का हिस्सा है. हर मुद्दे से बिहार बाहर हो गया है, न रोजगार है, न सुरक्षा.

इनपुट- मुकेश कुमार

