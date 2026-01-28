जहानाबाद में रणक्षेत्र बना गुलाबगंज बाजार: हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव, दो जवान लहूलुहान

जहानाबाद में बुधवार को हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक ईट-पत्थरों से हमला कर दिया. हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और कइयों को हल्की चोटें आई हैं. पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है. घटना शकूराबाद थाना क्षेत्र के गुलाबगंज बाजार की है. पुलिस पर हमले के बाद सूचना पर पहुंचे सुरक्षाबलों ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया.

बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से कुछ लोगों ने रैयती जमीन का अतिक्रमण कर झुग्गी-झोपड़ी एवं पक्का निर्माण कर रखा था. इस मामले को लेकर गुलाबगंज बाजार के रहने वाले अशोक कुमार ने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. पटना हाई कोर्ट के आदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम बनाई गई थी. जिला परिवहन पदाधिकारी को टीम का मॉनिटरिंग अफसर बनाया गया था.

बुधवार को जैसे ही पुलिस के जवान एवं अधिकारी जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने लगे, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. काफी देर तक घटनास्थल पर हंगामा एवं अफरातफरी का माहौल कायम रहा. पत्थरबाजी में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए, जिनका शकूराबाद सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है.

घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस वीडियोग्राफी की मदद ले रही है.

इनपुट- मुकेश कुमार